SCB ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ! ଚା’ ପିଇବାକୁ ଡାକିନେଇ ମାଡ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
Published : November 20, 2025 at 10:44 PM IST
କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ । ସୁନାମ କମ ଦୁର୍ନାମ ମୁହାଁ ହୋଇ ପଡିଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀର ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଂକୁ ଚକିତ କରିଛି । ସିକ୍ୟୁରୀଟି ଗାର୍ଡକୁ ଛୁରୀ ଦେଖେଇ ଅପହରଣ ଓ ଏହାପରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ SCB ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଚାଳକ ଅନ୍ୟ ୨ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ନିରାକର ସଂସ୍ଥାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଚିତରଞ୍ଜନ ବରାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ ଓ ପରେ କଟକଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୋଖରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ପୋଖରୀରୁ ଉଠି ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆଜି ଏସସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡିତ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସିକ୍ୟୁରୀଟି ଗାର୍ଡ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଚା' ପିଇବା କଥା କହି ଡାକି ନେଇ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଛୁରୀ ଦେଖାଇକି କାରରେ ବସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ ମାରି ମୋତେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ପାଣିରେ ଦଳରେ ଲୁଚି ରହିଗଲି । ପରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡିରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସିଲି । ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ।"
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଏସସିବି ଡେପୁଟି ଅଧିକ୍ଷକ, ଡ଼ାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ କଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଚା' ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ । ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ