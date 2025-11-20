ETV Bharat / state

SCB ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ! ଚା’ ପିଇବାକୁ ଡାକିନେଇ ମାଡ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ

କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

CUTTACK SCB HOSPITAL
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ SCB ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

November 20, 2025

କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ । ସୁନାମ କମ ଦୁର୍ନାମ ମୁହାଁ ହୋଇ ପଡିଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀର ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଂକୁ ଚକିତ କରିଛି । ସିକ୍ୟୁରୀଟି ଗାର୍ଡକୁ ଛୁରୀ ଦେଖେଇ ଅପହରଣ ଓ ଏହାପରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ SCB ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଚାଳକ ଅନ୍ୟ ୨ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ।

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ SCB ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)




ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ନିରାକର ସଂସ୍ଥାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଚିତରଞ୍ଜନ ବରାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ ଓ ପରେ କଟକଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୋଖରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ପୋଖରୀରୁ ଉଠି ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆଜି ଏସସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡିତ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସିକ୍ୟୁରୀଟି ଗାର୍ଡ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଚା' ପିଇବା କଥା କହି ଡାକି ନେଇ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଛୁରୀ ଦେଖାଇକି କାରରେ ବସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ ମାରି ମୋତେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ପାଣିରେ ଦଳରେ ଲୁଚି ରହିଗଲି । ପରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡିରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସିଲି । ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ।"


ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଏସସିବି ଡେପୁଟି ଅଧିକ୍ଷକ, ଡ଼ାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ କଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଚା' ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ । ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

SCB INCIDENT
SECURITY GUARD ATTACK
SECURITY GUARD BRUTALLY ASSAULTED
