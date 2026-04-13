SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ, ଯାଇଥିଲା ୧୨ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ । ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 13, 2026 at 6:43 PM IST
କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ । ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ । କମିଶନ ଅଧକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଗସ୍ତକରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କମିଶନ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 12 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏ ଘଟଣା ନେଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନକାଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ।
ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେବ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ପାରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏସସିବି ଅଧିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମତରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ମେଡିକାଲ, ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ, ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଅଧିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଓ ଲାଇନ ବିଭଗକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଛି ।
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୨ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ