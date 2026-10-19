କଟକ ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ: ଯେଉଁଠି ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ! 274 ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ
କଟକ ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବେଲ ଗଛ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହାକୁ ଶିବଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ । ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାଏଁ ଅତୁଟ ରହିଛି ପୂଜା ପରମ୍ପରା।ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 19, 2026 at 3:50 PM IST
କଟକ: ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ... ଯେଉଁଠି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ରହିଛି ଏକ ବେଲ ଗଛ । ଶିବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ । ଏହି ବେଲ ଗଛ ବି ବହୁ ପୁରୁଣା । କେବେଠାରୁ ଏହି ଗଛ ଅଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ । କେତେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି ମାତ୍ର, ସେ ଗଛ ଦମ୍ଭ ସହକାରରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି । କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରୀରେ ଜାଣିବା ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାମଣ୍ଡପ ସମ୍ପର୍କରେ । ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 274 ବର୍ଷ ହେବ ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।
‘ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ଏକ ବିଶେଷତ୍ବ ରହିଛି । ତାହା ହେଲା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ବେଲ ଗଛ । ଏହି ଗଛ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମା’ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି । ସେହି ଗଛରୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇ ବେଲ ପତ୍ର ଆଣି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଉକ୍ତ ବେଲ ଗଛ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଶିବ ରୁହନ୍ତି' ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ପୂଜକ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା
ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି...
କଟକ ଦଶହରାର ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ ଆଉ ପରମ୍ପରା । ସହରରେ ଏମିତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ନିଜର ପୌରାଣିକ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ସହରର ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏହି ଭଳି ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସିବଜାର ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମଣ୍ଡପକୁ ପୂରିଲାଣି ୨୭୪ ବର୍ଷ । ତଥାପି ମା’ଙ୍କ ପୂଜାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ, ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ।
274 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ...
ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା’ ଦୁର୍ଗା । ୧୯୫୦ ମସିହାରୁ ୭ ସାହିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପୂଜକ ଓ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ନିଜ ନିଜ ବଂଶଧରମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର କଟକ ଦଶହରା ପର୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକରେ ଏବେବି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା । ଆଉ ଏହି ଭଳି ଏକ ପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏହି ମଣ୍ଡପ ଆଜିକୁ ୨୭୪ ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଲାଣି । ମାତ୍ର ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ।
ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କ ବାପା, ଜେଜେ ବାପା ଅର୍ଥାତ ୪ ପିଢ଼ି ହେବ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଵିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମା’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ପୂଜା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ବି ସମାନ ନୀତିରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଏତିକି ବଦଳିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜରି ମେଢ଼ରେ ସାଜସଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ । ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଛି..ବାସ.. ବାକି ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ।’
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା ?
୧୭୫୨ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ସ୍ୱରୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୋଲ୍କାତାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସର୍ପଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଘରୋଇ ପୂଜା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।
ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ:
ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସହରର ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଭଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଏନାହିଁ । ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିରାଡମ୍ୱର ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ ନାଚଗୀତ ଅବା ରୋଷଣୀର ଛାପ ବି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ଏଠାରେ କେବଳ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।’
୧୯୫୦ରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା...
୧୯୫୦ ମସିହା ବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ୭ ସାହି ଏକାଠି ହୋଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମା’ଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଏହିଠାରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଜରି ମେଢରେ ମା’ଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା । ଏବେ ଏଠାରେ ରୂପା ମେଢ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମା’ଙ୍କ ଲାଗି ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦି ଗହଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନ୍ଧୁର ଖେଳରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଠିକାର ପୂଜକ ବି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ । ପିଢ଼ି ପଢି ଧରି ଏଠାକାର ପୂଜକ ବି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଆନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ