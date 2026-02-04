ହାର୍ଟ ଆଟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ 'ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ' AI ମାସ୍କ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରିତା
‘ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ’ AI ମାସ୍କ କେବଳ ହୃଦଘାତ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ ।
ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଏଣିକି ହୃଦଘାତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଆଗୁଆ ସୂଚନା । ହୃଦଘାତରେ ମଣିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ ‘ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ’ AI ମାସ୍କ । ଏଭଳି ଅଭିନବ ଡିଭାଇସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଟିଏମ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେବଶ୍ରିତା ଦାସ । ମୁହଁରେ ଏହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବ ସୂଚନା । ତେବେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଭାଇଜ୍ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇଉଠିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏହି ଡିଭାଇସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆହୁରି ୫ ରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ଦେବଶ୍ରିତା କହିଛନ୍ତି । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପରେ 'ପେଟେଣ୍ଟ' ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଦେବଶ୍ରିତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା । ଏହି ‘ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ’ AI ମାସ୍କ କେବଳ ହୃଦଘାତ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସହ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଏ ।
ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଆଗୁଆ ସୂଚନା-
ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଭବ ହେଲେ ଡିଭାଇଜ୍ଟିକୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ AI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଡିଭାଇଜ୍ ହୃଦଘାତର ଆଲର୍ଟ ସହିତ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଠିକ୍ ଲୋକେଶନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହାୟତାରେ ଏହି ଡିଭାଇଜ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବୃଦ୍ଧ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଏହି ହୃଦଘାତ । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କଟକର ଦୀପକ ଦାସ ଓ ଅର୍ପିତା ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଦେବଶ୍ରିତା ଦାସ କିଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଏସସି, ଆଇଟିଏମ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ସେ । ଏଆଇ ଓ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେବଶ୍ରିତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଡିଭାଇସ । ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି 'ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ' । ଏହି ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ମାସ୍କ୍ ଭଳି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମାନେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଛି ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ପରିଧାନ କରି ପାରିବେ । ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଧା ସାଜିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚୂଡାନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ।
ଏନେଇ ଦେବାଶ୍ରିତା କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ହୃଦ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦଘାତ ସମ୍ପର୍କତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯିବ । ସେହିପରି ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ, ନିଜର ଡାକ୍ତର, ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହଠାତ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ ସହାୟତା ହେବ । ଏହି ରୋଗର ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଜଣେ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସହଜରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଭଳି ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ପିନ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ରୋଗୀ ହୃଦଘାତ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ।" ତେଵେ ବଜାରକୁ ଏହା ଆସିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିପାରେ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଗବେଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା । "ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅନେକ ହୃଦଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କି ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ।"
