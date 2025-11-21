CMOର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହି ଲଗାଉଥିଲା ଚୂନ, ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହି ଠକୁଥିଲା ଠକ । ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଖାନନଗର ନିକଟରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ଡ଼କାୟତଙ୍କୁ ଧରିଲା ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ ।
Published : November 21, 2025 at 1:59 PM IST
କଟକ: ଫସିଲେ ନକଲି ସଚିବ । ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନକଲି ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଗିରଫ । ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ କଟକ ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ । କଟକ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଠକ ଅର୍ଜୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଇ ଦେବ କହି ଠକୁଥିଲା । ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା ।
ଚାଲିଛି ତନାଘନା:
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ୱେବ୍ ମିଡିଆର ID କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଦ୍ୟାନଦେଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଠକ ଜଣକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ଠକି ନେଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରାକ କରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କହୁଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର ID କାର୍ଡ, 38,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛୁ । ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ବୀକାର କରିଛି । "
ଡକାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖାନନଗର ନିକଟରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୨ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଦ୍ୟାନଦେଓ ।
କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଦ୍ୟାନଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ରାତିରେ ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ସେମାନେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଜବତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜଗତସିଂପୁରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଫେରାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
SCB ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ! ଚା’ ପିଇବାକୁ ଡାକିନେଇ ମାଡ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ
କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ