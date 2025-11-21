ETV Bharat / state

CMOର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହି ଲଗାଉଥିଲା ଚୂନ, ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହି ଠକୁଥିଲା ଠକ । ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଖାନନଗର ନିକଟରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ଡ଼କାୟତଙ୍କୁ ଧରିଲା ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ ।

ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଆଳରେ 75000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଠକ ଗିରଫ, ଡ଼କାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା କଟକ ପୋଲିସ୍
Cuttack Police arrested fake govt office and captures 3 docoits vanadalizes their plan (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 1:59 PM IST

କଟକ: ଫସିଲେ ନକଲି ସଚିବ । ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନକଲି ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଗିରଫ । ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ କଟକ ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ । କଟକ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଠକ ଅର୍ଜୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଇ ଦେବ କହି ଠକୁଥିଲା । ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା ।

ଚାଲିଛି ତନାଘନା:

ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ୱେବ୍ ମିଡିଆର ID କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଦ୍ୟାନଦେଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଠକ ଜଣକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ଠକି ନେଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରାକ କରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କହୁଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର ID କାର୍ଡ, 38,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛୁ । ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ବୀକାର କରିଛି । "

ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଆଳରେ 75000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଠକ ଗିରଫ, ଡ଼କାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା କଟକ ପୋଲିସ୍ (ETV Bharat Odisha)
୩ ଡକାୟତ ଗିରଫ:ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କଟକରୁ ୩ ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ, ୩ ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ୩ ଡକାୟତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖଣ୍ଡା, ରଡ, ଛୁରୀ, କଟୁରୀ ଭଳି ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ବୋଲେରୋ କାର, ବାଇକ୍, ଫୋନ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ୩ ଜଣ ଡକାୟତ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂର୍ ମହମ୍ମଦ, ଏସ କେ ଫଜଲ୍ ହକ ଓ ଏସକେ ସାଜିଦ ଅଲି ।
Fake Joint Secretary of CMO office arrested
ଗିରଫ ନକଲି ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ETV Bharat Odisha)


ଡକାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖାନନଗର ନିକଟରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୨ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଦ୍ୟାନଦେଓ

Madhupatna police has arrested three robbers.
ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଦ୍ୟାନଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ରାତିରେ ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ସେମାନେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଜବତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜଗତସିଂପୁରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଫେରାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"

Cuttack Police seized weapons and mobile phones
କଟକ ପୋଲିସ୍ ଜବତ କରିଥିବା ମୋବାଇଲ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

