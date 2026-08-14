ETV Bharat / state

ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: କାଳ ରାତ୍ରୀରେ କଣ ଘଟିଥିଲା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ

କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ, 'ମୋ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏକ ଧଳା କାର୍ ଲାଗିଲା । ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ।' ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

NISCHINTAKOILI GANG RAPE
କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NISCHINTAKOILI GANG RAPE , କଟକ: ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ । ସେଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ ଏବଂ କିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ? ଏବଂ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ? ପୂରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ ସେଠୀ

ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: କାଳ ରାତ୍ରୀରେ କଣ ଘଟିଥିଲା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ:

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରମୋଦ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏବଂ ବୁଧବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ରୁ ସାଢେ 4ଟା ସମୟ ହେବ, ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି । ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ ଲାଗିଲା । ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମାଛ ଦୋକାନୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜର ମୁହଁରେ ସ୍କାର୍ପ ଗୁଡ଼ାଇ ଥିଲେ । ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଯୁବକ ଜଣକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।"

ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମୋଟ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଚିମୁଟାରେ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି SDPO ବିରଞ୍ଚି ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ,"ଘଟଣା ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ରୁ 1ଟା ସମୟରେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକନାଥ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ସେଠାରେ ଗାଡି ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା 5 ମିନିଟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦୋଳ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଛକରେ ଗାଡି ରଖି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଯୁବକ । ଠିକ୍ ଏହାର ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆସି ଏକ ଲୁହା ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ଖୋଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏପରି କି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଆଡକୁ ନେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇ ଏକ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ।"

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ:

SDPO ବିରଞ୍ଚି ପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ବୁଲାଣି ପାଖରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଗାଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଗାଡି ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗାଡି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଲକ୍ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଗାଡିଟି ଏକ ପିଣ୍ଡିରେ ବାଜି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଫେରାର୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତା' ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 5 ଗିରଫ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର କରାଯିବ ଟିଆଇ ପରେଡ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

କଟକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା
ODISHA GANG RAPE
EYEWITNESS STATEMENT
ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଯୁବତୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
NISCHINTAKOILI GANG RAPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.