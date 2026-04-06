କଟକ ବସ ଟର୍ମିନାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବି କଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ଏଥିସହ SCB କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଝାଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

Published : April 6, 2026 at 2:24 PM IST

କଟକ: କଟକ ନେତାଜୀ ବସ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । ନେତାଜୀ ବସ ଟର୍ମିନାଲର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ନକ୍ସା ଭୁଲ ହେଲେ ଉଭୟ ଯୋଜନା ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଳମ୍ବ ଚାଲିଛି। ବିଳମ୍ବର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ବସ ନେତାଜୀ ଟର୍ମିନାଲରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ OMP ଥିଲା, ଯାହା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ବସ ଟର୍ମିନାଲ ହେଉଛି, ଏହା ସଠିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ।" ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହାସହିତ SCB ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସାଂସଦ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । SCB ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ କାମ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ସରିବାକୁ ଥିଲା, ତାହା କାହିଁକି ସରିଲାନି ତାହାର ତର୍ଜମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ।

ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବେ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେଟ୍ରୋ ହେଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। । ଆଜି ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିକ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏନେଇ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବା ନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ କାମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଥିବା ନେଇ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିପରି ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ? କିପରି ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ? ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ରୋଷ ଘର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିବା କଥା ଥିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି । ତାହାର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।

