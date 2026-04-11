LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ ପାଳି; ବଜାରରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଗାଏବ, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ

LPG ଗ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବଜାରରୁ ଏହି ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Induction Crisis After LPG Crisis
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ ସଙ୍କଟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 2:06 PM IST

କଟକ: LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ । ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚାହିଦା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ, ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଜାରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । ଗ୍ୟାସ ପରେ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ତାହା ପୁଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହାର ଚାହିଦା ଏବେ ଏତେ ବଢ଼ି ଗଲାଣି ଯେ, ସହରର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ବି ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟୋରେଜ ଦେଖାଉଛି । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।

ବଜାରରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଗାଏକ ! (ETV Bharat)
କଟକରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍କଟ:

ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରୀର 25 ଦିନ ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି । ମାତ୍ର କଟକ ସହରରେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ନିୟମରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କାରଣ 25 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିଲେ ବି ତାହା ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଭଡାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ଘର ମାଲିକମାନେ କାଠ ଚୁଲା କିମ୍ବା କୋଇଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଚୁଲିର ଧୂଆଁରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମାଲିକମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ।

LPG Crisis Triggers Demand For Induction Stoves That Have Been Sold Out In The Market
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ କିଣୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କଟକ ବାସିନ୍ଦା ହିରଣ୍ୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ କିଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । ବଜାରରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମିଳୁନି । ଯେଉଁଠି ବି ମିଳୁଛି ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି । ଭଡ଼ା ଘରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ଅନୁମତି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼ି ଗଲାଣି ।"

LPG Crisis Triggers Demand For Induction Stoves That Have Been Sold Out In The Market
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ କିଣୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ବଜାରରୁ ଗାଏବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ !:

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ । ମାତ୍ର ଦୋକାନରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ବି ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ ମିଳୁ ନଥିବା ସହରବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ବହୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଲେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଲେ ହିଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ ମିଳୁଛି । ଏଭଳି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଟକବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।

LPG Crisis Triggers Demand For Induction Stoves That Have Been Sold Out In The Market
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ କିଣୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କଟକ ସହର ବାସିନ୍ଦା ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିଣିବାକୁ ସହରର ବହୁ ଦୋକାନ ବୁଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଏପରିକି ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ବି ଏହା ମିଳୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନରେ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ଯାଇ ମିଳୁଛି । ଏହା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଦରକାର । କାରଣ ଗ୍ୟାସର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ।"

LPG Crisis Triggers Demand For Induction Stoves That Have Been Sold Out In The Market
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ (ETV Bharat)

ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ କମ:

ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ର ଚାହିଦା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏମିତିକି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଦୋକାନରେ ଦୈନିକ 200ରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍‌ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ମାତ୍ର 50ରୁ 70ଟି ଆସୁଛିଲ । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତାହା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଦର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

