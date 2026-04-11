LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାଳି; ବଜାରରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଗାଏବ, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ
LPG ଗ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବଜାରରୁ ଏହି ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 11, 2026 at 2:06 PM IST
କଟକ: LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ । ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚାହିଦା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ, ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଜାରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । ଗ୍ୟାସ ପରେ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ତାହା ପୁଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହାର ଚାହିଦା ଏବେ ଏତେ ବଢ଼ି ଗଲାଣି ଯେ, ସହରର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟୋରେଜ ଦେଖାଉଛି । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରୀର 25 ଦିନ ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି । ମାତ୍ର କଟକ ସହରରେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ନିୟମରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କାରଣ 25 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିଲେ ବି ତାହା ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଭଡାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ଘର ମାଲିକମାନେ କାଠ ଚୁଲା କିମ୍ବା କୋଇଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଚୁଲିର ଧୂଆଁରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମାଲିକମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ।
କଟକ ବାସିନ୍ଦା ହିରଣ୍ୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । ବଜାରରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମିଳୁନି । ଯେଉଁଠି ବି ମିଳୁଛି ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି । ଭଡ଼ା ଘରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ଅନୁମତି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼ି ଗଲାଣି ।"
ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ । ମାତ୍ର ଦୋକାନରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ବି ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମିଳୁ ନଥିବା ସହରବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ବହୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଲେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଲେ ହିଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି । ଏଭଳି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଟକବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
କଟକ ସହର ବାସିନ୍ଦା ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିଣିବାକୁ ସହରର ବହୁ ଦୋକାନ ବୁଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଏପରିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଏହା ମିଳୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନରେ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ଯାଇ ମିଳୁଛି । ଏହା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଦରକାର । କାରଣ ଗ୍ୟାସର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ।"
ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ କମ:
ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ର ଚାହିଦା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏମିତିକି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଦୋକାନରେ ଦୈନିକ 200ରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ମାତ୍ର 50ରୁ 70ଟି ଆସୁଛିଲ । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତାହା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଦର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ