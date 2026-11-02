ମାଟି ଦୀପ ବିନା ଦୀପାବଳି: କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାରସାହିର କୁମ୍ଭକାର
ଦିନେ ଯେଉଁଠି ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 2, 2026 at 4:08 PM IST
CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS କଟକ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପାବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଟକର କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର । ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଦୀପ ଗଢ଼ା ହେଉନାହିଁ । କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଦେଶୀ ଦୀପରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିବେ କଟକବାସୀ !
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀପ ତିଆରି । କାରଣ ଗୋଟିଏ, କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ । ଦିନେ ଯେଉଁଠି ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଧରି ରହିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ଗତବର୍ଷର ବଳକା ଦୀପ ବିକ୍ରି କରିବା ଛଡ଼ା ଏଥର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
- ମିଳୁନି କଞ୍ଚା ମାଲ୍, ବେଉସା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର:
କାହିଁକି ଆଉ ଦୀପ ତିଆରି କରିବୁ ? ଛୋଟ କାମରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ । ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଲାଭ କିଛି ହେଉନି । ବରଂ ପାନ ଦୋକାନ କରିବୁ ଆଉ କୁମ୍ଭାର କାମ କରିବୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଢ଼େଇ ଶହ କୁମ୍ଭାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4ଟି ପରିବାର । ଆମ କାମ ପାଇଁ କେହି ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଆମ ବେଉସା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ । ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ପାଖରେ ମିଳି ଯାଉଥିଲା । ତାହା ପୁଣି କମ ଦାମରେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାଟରେ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି କି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଆଣି କାମ କରିଲେ 7ରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡି ଯାଉଛି । କେମିତି କାମ କରିବୁ ? ଆମକୁ ଏହି କାମ ପୋଷଉ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ । ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛୁ । କଞ୍ଚା ମାଲ ନ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି କୁମ୍ଭାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
- 'ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ ପଛେ ଏହି କାମ ଛାଡି ଦେବୁ'
ଏନେଇ ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ କୁମ୍ଭକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି । ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାଟି ଦର ଟ୍ରିପ ପିଛା 4ରୁ 5 ହଜାର ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7ରୁ 8 ହଜାର ହେଲାଣି । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଟି ମିଳୁଛି । ଛୋଟ କାମ କରିଲେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛୁ । ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଲେ ଲାଭ ହେବ । ତାହା ପୁଣି କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ବଡ଼ କାମ ବି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଲାଭ ନ ମିଳିଲେ କଣ କରିବୁ ? ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିବୁ ବରଂ ଏହି କାମ ଛାଡି ଦେବୁ । ଆମକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ।"
- କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ମିଳିଲେ କାମ କରିବୁ: କୁମ୍ଭକାର
ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ କୁମ୍ଭକାର ନିଧିଆ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କେହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଆମେ ଏହି ପାଖରୁ ଆଣୁଥିଲୁ । ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣୁଛୁ । ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ପଡି ଯାଉଛି । ଜାଳକାଠ ବି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଜଗତପୁର ସା' ମିଲରୁ ଜାଳ ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ ବେଶ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆମକୁ କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ମିଳିଲେ କାମ କରନ୍ତୁ ।"
- 'ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା ରହିଛି'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୀପ କରୁଥିଲୁ,ଏବେ ତାହା କରି ପାରୁନାହୁଁ । ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ଏହି ଦୀପ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଏବେ ଆଉ ଦେଶୀ ଦୀପ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହିଁ ।"
- 'ଆଉ ଦେଶୀ ଦୀପ ମିଳୁନାହିଁ'
ସେପଟେ ବୈଦସ୍ୱର ନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୀପ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ଦେଶୀ ଦୀପ ମିଳୁନାହିଁ । ବହୁତ ବୁଲା ବୁଲି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦୀପ ମିଳିଛି, ତାହା ପୁଣି ଚଢା ଦରରେ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୀପାବଳିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରୁ ରାତି ୯ ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି, କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସକୁ ଅନୁମୋଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଦୀପ ଜଳେ କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣେ । ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ, ଆକାସ ଛୁଆଁ ଦରଦାମ ପ୍ରଭାବରେ ମାଟି ଦୀପ ଯେପରି ବଜାରରୁ ଉଭାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ