ETV Bharat / state

ମାଟି ଦୀପ ବିନା ଦୀପାବଳି: କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାରସାହିର କୁମ୍ଭକାର

ଦିନେ ଯେଉଁଠି ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
ବିନା ମାଟି ଦୀପରେ ଦୀପାବଳୀ ପାଳିବେ କଟକବାସୀ, କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS କଟକ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପାବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଟକର କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର । ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଦୀପ ଗଢ଼ା ହେଉନାହିଁ । କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଦେଶୀ ଦୀପରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିବେ କଟକବାସୀ !

ବିନା ମାଟି ଦୀପରେ ଦୀପାବଳୀ ପାଳିବେ କଟକବାସୀ, କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀପ ତିଆରି । କାରଣ ଗୋଟିଏ, କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ । ଦିନେ ଯେଉଁଠି ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଧରି ରହିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ଗତବର୍ଷର ବଳକା ଦୀପ ବିକ୍ରି କରିବା ଛଡ଼ା ଏଥର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
ମାଟି ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)
  • ମିଳୁନି କଞ୍ଚା ମାଲ୍, ବେଉସା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର:


କାହିଁକି ଆଉ ଦୀପ ତିଆରି କରିବୁ ? ଛୋଟ କାମରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ । ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଲାଭ କିଛି ହେଉନି । ବରଂ ପାନ ଦୋକାନ କରିବୁ ଆଉ କୁମ୍ଭାର କାମ କରିବୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଢ଼େଇ ଶହ କୁମ୍ଭାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4ଟି ପରିବାର । ଆମ କାମ ପାଇଁ କେହି ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଆମ ବେଉସା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ । ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ପାଖରେ ମିଳି ଯାଉଥିଲା । ତାହା ପୁଣି କମ ଦାମରେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାଟରେ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି କି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଆଣି କାମ କରିଲେ 7ରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡି ଯାଉଛି । କେମିତି କାମ କରିବୁ ? ଆମକୁ ଏହି କାମ ପୋଷଉ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ । ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛୁ । କଞ୍ଚା ମାଲ ନ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି କୁମ୍ଭାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
ମାଟି ଦୀପ (ETV Bharat Odisha)
  • 'ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ ପଛେ ଏହି କାମ ଛାଡି ଦେବୁ'

ଏନେଇ ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ କୁମ୍ଭକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି । ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାଟି ଦର ଟ୍ରିପ ପିଛା 4ରୁ 5 ହଜାର ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7ରୁ 8 ହଜାର ହେଲାଣି । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଟି ମିଳୁଛି । ଛୋଟ କାମ କରିଲେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛୁ । ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଲେ ଲାଭ ହେବ । ତାହା ପୁଣି କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ବଡ଼ କାମ ବି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଲାଭ ନ ମିଳିଲେ କଣ କରିବୁ ? ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିବୁ ବରଂ ଏହି କାମ ଛାଡି ଦେବୁ । ଆମକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ।"

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
କୁମ୍ଭାର ମାଟିପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
  • କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ମିଳିଲେ କାମ କରିବୁ: କୁମ୍ଭକାର

ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ କୁମ୍ଭକାର ନିଧିଆ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କେହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଆମେ ଏହି ପାଖରୁ ଆଣୁଥିଲୁ । ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣୁଛୁ । ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ପଡି ଯାଉଛି । ଜାଳକାଠ ବି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଜଗତପୁର ସା' ମିଲରୁ ଜାଳ ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ ବେଶ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆମକୁ କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ମିଳିଲେ କାମ କରନ୍ତୁ ।"

  • 'ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା ରହିଛି'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୀପ କରୁଥିଲୁ,ଏବେ ତାହା କରି ପାରୁନାହୁଁ । ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ଏହି ଦୀପ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଏବେ ଆଉ ଦେଶୀ ଦୀପ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହିଁ ।"

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଟି (ETV Bharat Odisha)
  • 'ଆଉ ଦେଶୀ ଦୀପ ମିଳୁନାହିଁ'

ସେପଟେ ବୈଦସ୍ୱର ନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୀପ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ଦେଶୀ ଦୀପ ମିଳୁନାହିଁ । ବହୁତ ବୁଲା ବୁଲି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦୀପ ମିଳିଛି, ତାହା ପୁଣି ଚଢା ଦରରେ । "

CUTTACK POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
କୁମ୍ଭାର ମାଟିପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୀପାବଳିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରୁ ରାତି ୯ ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି, କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସକୁ ଅନୁମୋଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଦୀପ ଜଳେ କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣେ । ହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ, ଆକାସ ଛୁଆଁ ଦରଦାମ ପ୍ରଭାବରେ ମାଟି ଦୀପ ଯେପରି ବଜାରରୁ ଉଭାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK KUMBAR SAHI EARTHEN DIYA
DIWALI PREPARATIONS KATAK
POTTERS RAW MATERIALS CRISIS
କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଦୀପ
କଟକ ମାଟି କାରିଗର ସମସ୍ୟା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.