ଖାନନଗର ହାତ୍ୟକାଣ୍ଡର ଫର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ମାତ୍ର 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବନ୍ଧୁ
CCTV ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୋବ୍ରା ସାମଲ ସାହିର 72 ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଶୋକ ସାମଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
Cuttack Murder କଟକ: ବନ୍ଧୁକୁ ମାରିଲା ବନ୍ଧୁ । ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରଚିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଥରରେ ଛେଚି ନେଲା ବଦଲା । କଟକ ଖାନନଗର ନଦୀ ପଠା ନିକଟରେ ପଥରରେ ଛେଚି ପପୁ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫସ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପପୁ ଦାସକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁ ଅଶୋକ ସାମଲ । ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋବ୍ରା ସାମଲ ସାହିର 72 ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଶୋକ ସାମଲ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟଙ୍କୀରେ କାମ କରନ୍ତି । ତେଵେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହତ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି । CCTVର ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅଶୋକ ସାମଲ, ହତ୍ୟା ପରେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ସେହିଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବେଳେ ପଥରରେ ଛେଚି ବାର ଦୃଶ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା । CCTV ଫୁଟେଜରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୃଦ୍ଧ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହି ସୁରାଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଶେଷରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୃଦ୍ଧ ଅଶୋକ ସାମଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଖୋଲିଦେଇଛି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡର ଗୁମର । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ସାମଲକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଗତ ଶନିବାର ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ସେଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପପୁ ଦାସଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟାକରି ଫେରା଼ର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପପୁଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପପୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଡିସିପି ହୃଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
