କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ମୃତକଙ୍କ ଟାଟୁରୁ ମିଳିଲା ବଡ ସୁରାକ !
ଅଭିନାଶ-ଗୌରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଵା ଵ୍ୟକ୍ତି, ସୂଚନା ଦେବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 8, 2026 at 10:53 PM IST
କଟକ: କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି ଆଜି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ । ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଵା ଟାଟୁରୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସୁରାକ । ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ଟାଟୁରେ ଲେଖାଅଛି ଅଭିନାଶ-ଗୌରୀ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଵିଵାହିତା ଥିଵା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଵା ପ୍ରମାଣ ମିଳି ନଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଅଭିନାଶ-ଗୌରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଵା ଵ୍ୟକ୍ତି, ସୂଚନା ଦେବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନାଶ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଵା ଵ୍ୟକ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ । ଏପରିକି ସୂଚନା ଦାତ୍ତା ଚାହିଁଲେ ଡିସିପିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ୮୨୮୦୩୩୮୩୦୩ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ ଗତକାଲି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ! ସିଟି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ନଦୀ ପଠାରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା । ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ , ଡ଼ଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଶୋଇବା ସପ , ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଟି କଟା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏମିତିକି କେହି ଯେମିତି ପରିଚୟ ଜାଣି ନ ପାରିବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାଁ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ହତ୍ୟା କରିଛି ? ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ? କେମିତି ନଦୀ ପଠାରେ ଏତେବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ? ପାରିପାର୍ଶୀକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏହା ପାରିବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ତେଵେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ନଦୀ ପଠାରୁ ଏପରି ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା କଟକରେ ଯଦିଓ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ମାତ୍ର, ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ? ନଦୀ ପଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନାଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରି ନଦୀ ପଠାରେ ପିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ?
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସିସିଟିଭିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିବ । ନଦୀ ପଠାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରିଂ ରୋଡ଼ରେ ଲଗା ଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଗୁଡିକରୁ ଜଣା ପଡିବ କି ମହିଳାଙ୍କୁ କିଏ ନଦୀ ପଠାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ତେଵେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ