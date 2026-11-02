କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 2ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଗୌରୀ ହତ୍ୟା ମାମାଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଵ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 2, 2026 at 7:53 PM IST
କଟକ: କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ ଗୌରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ବାଗ । ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଵ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଜଳନ୍ଧର ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ତାଙ୍କ ସହ ରଖୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ । ଆଉ ପରିଶେଷରେ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲା । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରୁଥିଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ । ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଆଉଥିଲା ଏଭଳି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା ଜଳନ୍ଧର । ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ରକ୍ତ ଲଗା କପଡା ଓ ସଦର ମହକୁମା ମେଡିକାଲରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବରୁ ଗୌରୀକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେ ଖୁଲମଖୁଲା ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଳନ୍ଧରର ସହଯୋଗୀ କିଏ । ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଏଭଳି କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ କରିଛି ଆକ୍ରମଣ ତାହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଘଟଣା ପଛରେ ପରକୀୟାପ୍ରୀତିର କରୁଣ ପରିଣତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନୂଆପଡ଼ାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଗୋୖରୀ ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର କନ୍ଧମାଳରେ । ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଗତମାସ 24 ତାରିଖରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ହାତର ଟାଟୁ ଖୋଲିଲା ପରିଚୟ, ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ