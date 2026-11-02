ETV Bharat / state

କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 2ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

ଗୌରୀ ହତ୍ୟା ମାମାଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଵ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

GAURI MURDER CASE
କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ ଗୌରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ବାଗ । ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଵ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଜଳନ୍ଧର ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ତାଙ୍କ ସହ ରଖୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ । ଆଉ ପରିଶେଷରେ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲା । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରୁଥିଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ । ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଆଉଥିଲା ଏଭଳି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ।

କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ପରେ ମର୍ଡର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା । ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଲା ଓ ଶେଷର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ କଟକର ରାଜାବଗିଚା ନିକଟ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ।ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୌରୀଙ୍କ ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୃତଦେହରେ ଥିବା ‘ଅବିନାଶ–ଗୌରୀ’ ଲେଖା ଟାଟୁ, ନାକରେ ଥିବା ଛୋଟ ନାକଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା ।

ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା ଜଳନ୍ଧର । ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ରକ୍ତ ଲଗା କପଡା ଓ ସଦର ମହକୁମା ମେଡିକାଲରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବରୁ ଗୌରୀକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେ ଖୁଲମଖୁଲା ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା ।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଳନ୍ଧରର ସହଯୋଗୀ କିଏ । ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଏଭଳି କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ କରିଛି ଆକ୍ରମଣ ତାହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।



କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଘଟଣା ପଛରେ ପରକୀୟାପ୍ରୀତିର କରୁଣ ପରିଣତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନୂଆପଡ଼ାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଗୋୖରୀ ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର କନ୍ଧମାଳରେ । ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଗତମାସ 24 ତାରିଖରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ହାତର ଟାଟୁ ଖୋଲିଲା ପରିଚୟ, ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

GAURI MURDER CASE
COMMISSIONERATE POLICE REMAND
WOMAN MUTILATED BODY RECOVERED
CUTTACK KATHAJODI MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.