କଟକ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 3 ମୃତ; ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ଶିଶୁ ଓ 2 ମହିଳା

କଟକ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଜନପୁରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ।

କଟକ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ତିନି ମୃତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 20, 2026 at 11:11 AM IST

CUTTACK FIRECRACKER EXPLOSION କଟକ: କଟକ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଜନପୁରରେ ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

