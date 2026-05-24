ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବନିଗଲେ ଜ୍ଞାନ; ମାଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ରଖିଲେ 93%
ବାପା, ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ । ମାଟ୍ରିକରେ ରଖିଥିଲେ 63%, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ରଖିଲେ 93% । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 24, 2026 at 8:00 AM IST
କଟକ: "ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରହିଥିବାରୁ ସେଦିନ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଥିବା ଟୋପାଏ ଲୁହ,ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ।"ଏପରି କହିଛନ୍ତି କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ଗାହାଣଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ । ଯିଏ କି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ 600 ମାର୍କରୁ 560 ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ କି ଆହୁରି ଅନେକ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁବ ।
ମାଟ୍ରିକରେ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମାତ୍ର 63 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ । ସେ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ ଖେଳିବା ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖି, ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେହିଦିନ ପୁଅ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଜାଣି ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା । ଆଉ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଜ୍ଞାନଙ୍କ ମନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ତେବେ ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ 93 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି," ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୋ ବାପା ଏବଂ ମାଆ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି । ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି । ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜି ସଫଳତା ଦେଇଛି । ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗଣିତରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ବି ରଖିଛି । ଯଦି ଜଣେ ଯେତିକି ବି ସମୟ ପଢିବ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମେ ୨୬ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ, ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ପାଠପଢ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...+2 ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ୫୯୨ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ହଂସିକା, 'ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବି'
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ