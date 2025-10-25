ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର କଟକ ଇନ୍ କଟକର ନୂଆ ଥିମ, ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବ ଓଡ଼ିଆ ବହି
ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିପାଇଁ 75 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ବହି କିଣିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
Published : October 25, 2025 at 5:49 PM IST
କଟକ: ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଟକ-ଇନ୍-କଟକର ରହିବ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ "ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ"। ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିପାଇଁ 75 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ବହି କିଣିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଅଛି ଏବଂ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ବହି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ।
ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଢ଼ା ବହି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନରହି ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବାରୁ, ଏହିଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଶାସନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ହଜାର ବହି ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆପ୍ ରହିବ, ସେହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଯିଏ ବହି ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପରେ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିନି ହଜାର ବହି ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକେଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ୍ ସିନ୍ଧେ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ୍ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି,"ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର କଟକ ଇନ୍ କଟକର ଥିମ୍ ରହିଛି- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିକି, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବନି। ତାଠୁ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ବହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କୁ ଦେବା ତ। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବହି ନିଜେ କିଣିବୁ, ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ 75 ଥାଉଜେଣ୍ଟ ବହି କିଣି ସାରିଛି, ସେଟା ଆମେ ବହି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପିଲାଯୋ ଆସିବେ, କଲଚରାଲ୍ ଟ୍ରୁପସ୍, ବାହାରୁ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ରେ। ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେବ।"
