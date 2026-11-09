ETV Bharat / state

କଟକରେ ବାଣରୁ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର

HATI POKHARI DIWALI FIRE INCIDENT: ବାଣ ଘରେ ପଡିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନାତିଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ONE DEATH FIRE CRACKER
ହାତୀ ପୋଖରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2026 at 11:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଆଣିଦେଲା ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାର । ଆଜି(ସୋମବାର) ଭୋର୍‌ ସମୟରେ ହାତୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ବିଲଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ନାବାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟକେ ଜେଜେ ଓ ନାତି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍‌ରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ସେଠାରେ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଜେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।

ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଜି(ସୋମବାର) ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ନାବାଳକ ବୟସ (6 ରୁ 7 ବର୍ଷ) ହେବ । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 67 ବର୍ଷ ହେବ ।

ONE DEATH FIRE CRACKER
ଅଗ୍ନିଶମ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ?

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଣରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା କି ଘରେ ଥିବା 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜଳି ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘରେ ବାଣ ଥିଲା, ଘରେ ଲିଚୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା । ତେଵେ ନିଆଁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ।

ONE DEATH FIRE CRACKER
ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଜେଜେ-ନାତି:

ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଝରକା ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଜଣେ 67 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ନାତି (6 ରୁ 7 ବର୍ଷ) ଶୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘରର ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲାଗିବା ଉଭୟ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ । ଘର ଭିତରେ ଧୂଆଁ ହେବାରୁ ଉଭୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗ୍ରିଲ କାଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ମେଡିକାଲରେ ନାବାଳକଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ,ପରିବାର ଲୋକ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।

ONE DEATH FIRE CRACKER
ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ (ETV Bharat Odisha)

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ହାତୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ବିଲଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଓସାର କମ ଥିବାରୁ ବହୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଦୁଇ ମହଲାରେ ଭୟବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ମାରୁଆଢ଼ି ପରିବାରରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।’

ONE DEATH FIRE CRACKER
ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ (ETV Bharat Odisha)

ହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ONE DEATH FIRE CRACKER
HATI POKHARI DIWALI FIRE INCIDENT
CUTTACK MINOR DEATH
ଦୀପାବଳି ନିଆଁ ଅଘଟଣ
ନିଆଁ ଲାଗି ନାବାଳକ ମୃତ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.