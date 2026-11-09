କଟକରେ ବାଣରୁ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
HATI POKHARI DIWALI FIRE INCIDENT: ବାଣ ଘରେ ପଡିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନାତିଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : November 9, 2026 at 11:20 AM IST
କଟକ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଆଣିଦେଲା ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାର । ଆଜି(ସୋମବାର) ଭୋର୍ ସମୟରେ ହାତୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ବିଲଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ନାବାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟକେ ଜେଜେ ଓ ନାତି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ସେଠାରେ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଜେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଜି(ସୋମବାର) ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ନାବାଳକ ବୟସ (6 ରୁ 7 ବର୍ଷ) ହେବ । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 67 ବର୍ଷ ହେବ ।
କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ?
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଣରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା କି ଘରେ ଥିବା 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜଳି ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘରେ ବାଣ ଥିଲା, ଘରେ ଲିଚୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା । ତେଵେ ନିଆଁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ।
ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଜେଜେ-ନାତି:
ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଝରକା ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଜଣେ 67 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ନାତି (6 ରୁ 7 ବର୍ଷ) ଶୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘରର ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲାଗିବା ଉଭୟ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ । ଘର ଭିତରେ ଧୂଆଁ ହେବାରୁ ଉଭୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗ୍ରିଲ କାଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ମେଡିକାଲରେ ନାବାଳକଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ,ପରିବାର ଲୋକ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ହାତୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ବିଲଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଓସାର କମ ଥିବାରୁ ବହୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଦୁଇ ମହଲାରେ ଭୟବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ମାରୁଆଢ଼ି ପରିବାରରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ