ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ବିପଦ: ନଦୀଘାଟରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ; ସେଲଫି, ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଧରା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶଙ୍କା; ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 28, 2026 at 7:32 PM IST
କଟକ: ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (DDMA)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ;୨୦୦୫ର ଧାରା–୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଧିକ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
- ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି
ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶାଖା ନଦୀର ଘାଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା, ପହଁରିବା, ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ନଦୀକୂଳ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ରହିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜନସମାଗମ, ସଭା ଓ ଗହଳିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାରେଜ୍, ସେତୁ କିମ୍ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଦେଖିବା, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ନଦୀକୂଳ, ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ।
ମହାନଦୀ, ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟଧରା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଦୀକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, କୃଷକ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ରାସ୍ତା, ସେତୁ କିମ୍ବା କଲଭର୍ଟ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀଙ୍କ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ;୨୦୦୫ର ଧାରା–୫୧ରୁ ୬୦ ସମେତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କରିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା, ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସିନେ ନିର୍ମାତା, ଥାନା ଓ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ