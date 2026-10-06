ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ? ଶିଖାଇଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ପାର୍ବଣ ମାହୋଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 6, 2026 at 2:42 PM IST
କଟକ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୂର୍ଗାପୂଜା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କଟକ ସହର ସଜେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଏହି ପାର୍ବଣ ମାହୋଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସହରର 176 ଟି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସେନେଇ ମକଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅବଗତ କରାଉଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଛି ।
ପୂଜା କମିଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, ଦଶହରା ସମୟରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ ଯେପରି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କିଛି ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ତେବେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର କିପରି ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମକଡିଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
- କିଛି ପରିମାଣରେ ବାଲି
- ପାଣି
- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦଶହରା ପାଇଁ ସହରରେ 12 ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିମ୍ ରଖାଯିବ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଦଶହରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ~ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଧଳ
'ତାଲିମ ପାଇ ଭୟ ଦୂର ହେଲା'
ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ଦେଉଳ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଶିବ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା । ବିଶେଷକରି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା । ତେଵେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ