ETV Bharat / state

ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ? ଶିଖାଇଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

ପାର୍ବଣ ମାହୋଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

katak Fire department organizers mockdrills tackling fire mishaps Durga Puja
ସଜେଇ ହେଉଛି କଟକ: ପୂଜାରେ ଅଗ୍ନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୂର୍ଗାପୂଜା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କଟକ ସହର ସଜେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଏହି ପାର୍ବଣ ମାହୋଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସହରର 176 ଟି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

ସଜେଇ ହେଉଛି କଟକ: ପୂଜାରେ ଅଗ୍ନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସେନେଇ ମକଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅବଗତ କରାଉଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଛି ।

mockdrills
ମକଡ୍ରିଲ (ETV Bharat Odisha)

ପୂଜା କମିଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, ଦଶହରା ସମୟରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ ଯେପରି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କିଛି ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ତେବେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର କିପରି ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Mandap organizers trained to tackle fire mishaps during the Puja.
ପୂଜାରେ ଅଗ୍ନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମକଡିଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

  • କିଛି ପରିମାଣରେ ବାଲି
  • ପାଣି
  • ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦଶହରା ପାଇଁ ସହରରେ 12 ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିମ୍ ରଖାଯିବ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଦଶହରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ~ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଧଳ

'ତାଲିମ ପାଇ ଭୟ ଦୂର ହେଲା'
ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ଦେଉଳ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଶିବ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା । ବିଶେଷକରି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା । ତେଵେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଅଘଟଣ ଘଟଣାରେ 2 ଡିଜେ ମାଲିକ ଗିରଫ, ଖୋରଧାରେ ଦୁର୍ଗା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣରେ DJ ବ୍ୟାନ

ଦଶହରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ: ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 28ରୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍

Durga Puja: ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି ରୂପା ଦର; ମା'ଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ରହିବନି କମି, ତାରକସି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଚମକିବ ସିଲ୍‌ଭର୍‌ ସିଟି


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK FIRE DEPARTMENT MOCKDRILLS
FIRE ACCIDENTS
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା
ଅଗ୍ନିଶମ ମକଡ୍ରିଲ
FIRE HAZARD MOCKDRILL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.