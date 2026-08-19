ETV Bharat / state

ଦିନ ଚାଲିଯିବ.. ରାକ୍ଷୀ ଚମକିବ; ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର

କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର । ଜରି ନୁହେଁ, ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।  ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

youth prefers diamond and silver tarkasi rakshi
ଦିନ ଚାଲିଯିବ.. ରାକ୍ଷୀ ଚମକିବ; ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଭାଇ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ଖୋଜା । ଜରି..ମାଳିର ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ରାକ୍ଷୀ.. ନା । ଆଜି ପିନ୍ଧିଲେ କାଲି ଫିଙ୍ଗା ହେବ। ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ଯାହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଥିବା ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି....। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ଏବଂ ରୂପା ରାକ୍ଷୀ । ଦାମ ଅଧିକ ନୁହେଁ । ରୁପା ରାକ୍ଷୀ 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ 16 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 33 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏପରି ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାରକସି କାରିଗର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦିରେ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାରକାସି କାରିଗର । ଭାଇ ହାତରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ । ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କାରିଗର । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜରି ରାକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ଅଳଙ୍କାର ରାକ୍ଷୀ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲେଣି ଯୁବ ପିଢ଼ି । କଟକ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

ଦିନ ଚାଲିଯିବ.. ରାକ୍ଷୀ ଚମକିବ; ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର (Etv Bharat)

ରାକ୍ଷୀରେ ଝଟକୁଛି ଭାଇର ନାମ

କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର । ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ । ଜରି ନୁହେଁ, ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନୂଆ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ । କେଉଁଠି ଫୁଲ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ.. ଆଉ କେଉଁଠି ଭାଇର ନାମ । ପୁଣି କେଉଁଠି କେବଳ ଭାଇ ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଉଛି ରାକ୍ଷୀ । ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଅନେକ ରାକ୍ଷୀ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ଯାଇ ସାରିଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଛି । ଆଉ ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କୁ ବି ତର ନାହିଁ । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ।

youth prefers diamond and silver tarkasi rakshi cuttack
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର (Etv Bharat)

ଫୁରସତ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି କାରିଗ

ଏନେଇ ତାରକସି କାରିଗର ଅଜୟ କୁମାର ଦେ କହନ୍ତି, “ଚାନ୍ଦିର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେ ଆମ କାରିଗରମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସୋ ରୁମ ଏତେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କାରିଗରମାନେ ଫୁରସତ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ରହିଛି । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଅର୍ଡର ମୁତାବକ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଉଛି । ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ରାକ୍ଷୀର ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଏଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି । ଚାନ୍ଦିର ଦର ପାଇଁ ଅନେକ କାରିଗର ପେଟପାଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁଣି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।”

youth prefers diamond and silver tarkasi rakshi cuttack
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର (Etv Bharat)

ଡାଇମଣ୍ଡ 16 ହଜାର, ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ

ସେହିପରି ସୋରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦି ସହିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବଢିଛି । ସୋ ରୁମରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲଗାଇ ରକ୍ଷୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି । ଏ ନେଇ କଟକର ଏକ ସୋରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ମଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁଦିନ ରାକ୍ଷୀ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ସୋ ରୁମରେ 16 ହଜାରରୁ 33 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି । ସେହିପରି ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି । ଭାଇ ଲେଖା ଥିବା ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାଜୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ରକ୍ଷୀର ଦର ସୋରୁମରେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ତାହା ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସି ଲାଣି । ଯୁବପିଢ଼ି ଗହଣା ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୋ ରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ମଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

youth prefers diamond and silver tarkasi rakshi cuttack
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର (Etv Bharat)

ଗହଣା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବପିଢି

ତେବେ କାହିଁକି ଗହଣା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି ? ଏ ନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବିନିତା ରଣା କହନ୍ତି, “ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଜରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଥାଉ । ମାତ୍ର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଛିଡି ଯାଇଥାଏ । ଏବେ ଜରିରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଦାମ ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଢ଼େଇଶହ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି । ମାତ୍ର ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ଭାଇ ହାତରେ ରହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାଇ ଏହାକୁ ସବୁ ଦିନ ପିନ୍ଧି ପାରିବ । ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପକାଇବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ତେଣୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦାମ ପଡିଲେ ବି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆନ୍ଦନ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଭଉଣୀ ବିନିତା ।

youth prefers diamond and silver tarkasi rakshi cuttack
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ପାଲଟିଛି ମିନି କୋଲକାତା, 25 ପଇସାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ମିଳୁଛି ରାକ୍ଷୀ



TAGGED:

RAKHI SPL
TARKASI RAKSHI CUTTACK
FILIGREE JEWELRY RAKSHI
ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ରୂପା ରାକ୍ଷୀ
DIAMOND AND SILVER TARKASI RAKSHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.