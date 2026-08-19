ଦିନ ଚାଲିଯିବ.. ରାକ୍ଷୀ ଚମକିବ; ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର
କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର । ଜରି ନୁହେଁ, ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 19, 2026 at 7:11 PM IST
କଟକ: ଭାଇ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ଖୋଜା । ଜରି..ମାଳିର ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ରାକ୍ଷୀ.. ନା । ଆଜି ପିନ୍ଧିଲେ କାଲି ଫିଙ୍ଗା ହେବ। ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ଯାହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଥିବା ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି....। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ଏବଂ ରୂପା ରାକ୍ଷୀ । ଦାମ ଅଧିକ ନୁହେଁ । ରୁପା ରାକ୍ଷୀ 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ 16 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 33 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏପରି ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାରକସି କାରିଗର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦିରେ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାରକାସି କାରିଗର । ଭାଇ ହାତରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ । ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କାରିଗର । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜରି ରାକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ଅଳଙ୍କାର ରାକ୍ଷୀ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲେଣି ଯୁବ ପିଢ଼ି । କଟକ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ରାକ୍ଷୀରେ ଝଟକୁଛି ଭାଇର ନାମ
କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର । ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ । ଜରି ନୁହେଁ, ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନୂଆ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ । କେଉଁଠି ଫୁଲ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ.. ଆଉ କେଉଁଠି ଭାଇର ନାମ । ପୁଣି କେଉଁଠି କେବଳ ଭାଇ ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଉଛି ରାକ୍ଷୀ । ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଅନେକ ରାକ୍ଷୀ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ଯାଇ ସାରିଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଛି । ଆଉ ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କୁ ବି ତର ନାହିଁ । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ।
ଫୁରସତ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି କାରିଗର
ଏନେଇ ତାରକସି କାରିଗର ଅଜୟ କୁମାର ଦେ କହନ୍ତି, “ଚାନ୍ଦିର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେ ଆମ କାରିଗରମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସୋ ରୁମ ଏତେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କାରିଗରମାନେ ଫୁରସତ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ରହିଛି । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଅର୍ଡର ମୁତାବକ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଉଛି । ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ରାକ୍ଷୀର ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଏଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି । ଚାନ୍ଦିର ଦର ପାଇଁ ଅନେକ କାରିଗର ପେଟପାଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁଣି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।”
ଡାଇମଣ୍ଡ 16 ହଜାର, ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
ସେହିପରି ସୋରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦି ସହିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବଢିଛି । ସୋ ରୁମରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲଗାଇ ରକ୍ଷୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି । ଏ ନେଇ କଟକର ଏକ ସୋରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ମଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁଦିନ ରାକ୍ଷୀ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ସୋ ରୁମରେ 16 ହଜାରରୁ 33 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି । ସେହିପରି ଚାନ୍ଦି ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି । ଭାଇ ଲେଖା ଥିବା ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାଜୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ରକ୍ଷୀର ଦର ସୋରୁମରେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ତାହା ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସି ଲାଣି । ଯୁବପିଢ଼ି ଗହଣା ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୋ ରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ମଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଗହଣା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବପିଢି
ତେବେ କାହିଁକି ଗହଣା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି ? ଏ ନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବିନିତା ରଣା କହନ୍ତି, “ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଜରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଥାଉ । ମାତ୍ର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଛିଡି ଯାଇଥାଏ । ଏବେ ଜରିରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଦାମ ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଢ଼େଇଶହ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି । ମାତ୍ର ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ଭାଇ ହାତରେ ରହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାଇ ଏହାକୁ ସବୁ ଦିନ ପିନ୍ଧି ପାରିବ । ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପକାଇବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ତେଣୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦାମ ପଡିଲେ ବି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆନ୍ଦନ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଭଉଣୀ ବିନିତା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ପାଲଟିଛି ମିନି କୋଲକାତା, 25 ପଇସାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ମିଳୁଛି ରାକ୍ଷୀ