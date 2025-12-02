ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସତେଜ କରେ ମୁନୁଭାଇଙ୍କ ଗୁଆଘିଅ ଚା', ଯିଏ ପିଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି
କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଉପର ପଡିଆରେ ରହିଛି ମୁନୁଭାଇଙ୍କ ଗୁଆଘିଅ ଚା' ଦେକାନ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିପାଇଁ 70ରୁ 80 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ।
Published : December 2, 2025 at 9:25 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଶିତୁଆ ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା କପେ ଚା' ଟିକେ ଓଠରେ ବାଜିଲେ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ । କିଏ କ୍ଷୀର ଚା ତ ପୁଣି କିଏ ଲେମନ ଟି ଆଉ କିଏ ଇଲାଇଚିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା' ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବେ ଗୁଆଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା ପିଇଛନ୍ତି କି ? କଟକ ସହର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ରହିଛି ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆଘିଅ ଚା ଦୋକାନ । ମାଟି ଚୁଲି ଉପରେ ହଣ୍ଡା ବସାଇ ଗୁଆଘିଅ ଚା ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁନୁ ଭାଇ । ଆଉ ଏହି ଚା' ପିଇବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ର ଦୋକାନରେ ଲାଗେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି ।
ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆଘିଅ ଚା:
ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେବା ମାତ୍ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଉପରପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ବ୍ରଜକିଶୋର ଦେ ବା ମୁନୁଭାଇ । ବୟସ 75 ଛୁଇଁଲାଣି କିନ୍ତୁ ହାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚା' ପିଆଇବାରେ ଥକିପଡିନି । ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆଘିଅ ଚା କୋଦାନରେ ଥିବା ଚୁଲିରେ ବସେ ହଣ୍ଡା । ଆଉ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି । କ୍ଷୀରରେ ଚା, ଚିନି, ଗୁଆଘିଅ, ଖୁଆ, କାଜୁ ପାଉଡର, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ତିଆରି ହୁଏ ଚା, ଆଉ ଏହାର ବାସ୍ନା ମହକିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଜା ନେବା ସହ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ କପେ ଚା ପିଇବାକୁ ।
ଦିନକୁ ପାଖାପିଖି ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଚା:
ମୁନୁଭାଇଙ୍କ ଚା ସବୁଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, କାହିଁକିନା ସେ ଏକ ମାତ୍ର ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ କି ଗୁଆଘିଅ ମିଶାଇ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୈଳୀ ସ୍ବାଦକୁ ଆହୁରୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଦିଏ । କଟକ ସହର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହର ଗୁଡିକରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଏଠାକୁ ଆସି ଚା ର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ପିଇବାକୁ ଗ୍ରାହକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଦିନ ଏଥି ପାଇଁ 70ରୁ 80 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ । ବେଳେ ବେଳେ ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଶୀତଦିନ ଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ବ୍ରଜକିଶୋର ଦେ । ଚା ବିକ୍ରିରୁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ସେ ।
ଟେଲର ମାଷ୍ଟରରୁ ଟି ମାଷ୍ଟର, 30 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ:
ଦିନ ଥିଲା ମୁନୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଟେଲର ମାଷ୍ଟର, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ନହେବାରୁ ଚା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଟେଲର ମାଷ୍ଟରରୁ ଟି ମାଷ୍ଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି । 30 ବର୍ଷ ତଳେ କପେ ଚା କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 15 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି । ମାଟି କପ୍ ଚା 20, ପେପର କପ 15 ଟଙ୍କା, ସ୍ପେଶାଲ ଟି 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ବ୍ରଜକିଶୋର ଦେ ବା ମୁନୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଟେଲର ମାଷ୍ଟର ଥିଲି, ଟେଲର ମାଷ୍ଟରରୁ ଟି ମାଷ୍ଟର ହୋଇଗଲି । 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚା ଦୋକାନ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କପେ ଚା କୁ 1ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି, ଏବେ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ସ୍ପେଶାଲ କପ୍, ମାଟି କପ୍, ପେପର କପ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚା ପରସୁଛି । କାଠଚୁଲିରେ ହଣ୍ଡା ବସାଇ ଚା ତିଆରି କରୁଛି । ମଇଁଷି କ୍ଷୀର, ଖୁଆ, କାଜୁ ପାଉଡର, ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଶୀତଦିନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଦିନକୁ ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । "
କଟକ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଉପର ପଡିଆରେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ପିଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଯିଏ ଥରେ ଏହି ଚା ପିଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆସିଲେ ମୁନୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ କୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁନୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୁଆ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ଦାୟକ ଥିବାରୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ଆଏସା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ପିଉଛୁ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁ । ଗୁଆଘିଅ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଏନଫ୍ଲାମେଣ୍ଟାରି ରହିଛି । ମୁନୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ଗୁଆଘିଅରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । "
ଗ୍ରାହକ ସୁରିଆ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, " ଗୁଆଘିଅ ଚା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଏକ କପ୍ ବଦଳରେ 2 କପ୍ ବି ପିଇଦେଉ । ଏହାର ସ୍ବାଦ ବି ବହୁତ ଭଲ । "
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚା'-ପକୋଡା ବିକ୍ରି କରି ଦିନକୁ 20,000 ରୋଜଗାର, ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ