ବିଜୟା ଦଶମୀ; ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଦହି ପଖାଳ
ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 21, 2026 at 9:08 PM IST
କଟକ: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଟକ ଦଶହରାରେ ଦଶମୀ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ମିଳେ । ତାହା ପୁଣି ମାଗଣାରେ । ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ମା'ଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ କଟକବାସୀ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ଝିଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଦାୟ ଦେବାର ଭାବନା ଏହି ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଯେପରି ଝିଅ ବିଦାୟ ସମୟରେ ତାକୁ ଦହି ଖୁଆଇ ଶୁଭମନାସୀ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରି ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି । ବିଶେଷକରି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
କାଜି ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ହାବୁ ଦା କହିଛନ୍ତି," କଟକରେ ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି । ନିଜର ଝିଅକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆଜି ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ଦହି ପଖାଳ ଖୁଆଇ ବିଦାୟ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଦହି ପଖାଳ ଏବଂ ଛଙ୍କା ଭୋଗ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ଦହି ପଖାଳ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଏଠାରେ ଦହି ପଖାଳ ମିଳିଥାଏ ।"
ପୂଜକ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଦହି ଶୁଭ ଅଟେ । ମା'ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଦହି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଆଉ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ପଖାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । "
ସେହିପରି ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି,"ଦହି ପଖାଳ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ ମିଶି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ।"
ସେପଟେ ଅନିଶ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି," ମା'ଙ୍କ ଏହି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ । ପରିବାରରେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦଶହରାରେ ମାଛ ଭୋଗ ! ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମେ ଭିଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ