Durga Puja: ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି ରୂପା ଦର; ମା'ଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ରହିବନି କମି, ତାରକସି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଚମକିବ ସିଲ୍ଭର୍ ସିଟି
ବଢ଼ୁଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରକୁ ଖାତିର ନକରି ଦଶହରାରେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଓ ସୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ପୂଜା କମିଟି, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 21, 2026 at 8:48 PM IST
କଟକ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସାଜସଜ୍ଜା । ଦଶହରାରେ ସିଲ୍ଭର୍ ସିଟିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦିରେ ଚକମକ ହେବ କଟକର ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡମ । କେବଳ ରୂପା ନୁହେଁ ସୁନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଦ ଆଗେଇଲେଣି ପୂଜା କମିଟି । ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ମା'ଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି କମି ରହିବନି । ତେଣୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦରକୁ ଖାତିର ନକରି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି । ସହରରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରତି ବେଶ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ଏଥିରୁ ବେଶ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ।
କଟକ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼:
ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଦଶହରାରେ ଶୋଭାପାଇବ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ଯାହା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରୂପା ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ କଟକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ସହରରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା 36ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ଆଶା କରିଛନ୍ତି । ରୂପା ସହ ସୁନାର ଚାହିଦା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଏବେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମର ଦାମ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି, ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ମୁକୁଟ, ଚିତା ଆଦି ସୁନାରେ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ଼କୁ ସୁନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ।
କଟକ ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସାଧରଣ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ରୂପା ଦର କିଲୋପ୍ରତି 7 ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ଶେଖ୍ ବଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ସହରରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏବେ ଏହାର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି । ତଥାପି କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି । ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତବର୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଂ ସୁନାର ଗହଣା କରାଯିବ ।"
କଟକ ଦଶହରା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼:
କଟକ ଦଶହରାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ । ରୌପ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀଙ୍କ ମେଢ଼ କାଗଜ ଓ ସୋଲ ଆଦିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ପରକୁ ପର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଓ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦଶହରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । 1955 ମସିହାରେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଦଶଭୂଜା ଶୋଭା ପାଇଥିଲେ । ପରେ 1991 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତାଲିକାରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ଅଲିଶାବଜାର, ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ରାଣୀହାଟ, ଖାନନଗର, ବାଲୁବଜାର, ଫିରିଙ୍ଗିବଜାର, ମାଛୁଆ ବଜାର, ହରିପୁର-ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ, କାଠଗଡ଼ା ସାହି ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ନୂଆ କରି ସାହେବଜାଦ ବଜାରରେ ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଭଳି ଚାନ୍ଦିର ପରିମାଣ କମିଛି ତଥାପି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର:
କଟକ ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦି ଦର ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ବି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଓ ମଣ୍ଡକୁ ସରଶ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି କଟକବାସୀ । ସେହିପରି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ପ୍ରଥମେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ମୁକୁଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଶେଖ୍ ବଜାର, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ରାଣୀହାଟରେ ମା’ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇଥିଲା । ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ରାଣୀହାଟ, ଖାନନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ମା'ଙ୍କ ସୁନା ମୁକଟ ସହ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ।
କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ସିହ୍ନା (ହାବୁ ଦା ) କହିଛନ୍ତି, "ଚାନ୍ଦି କିଗ୍ରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ସହରର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେଣି । ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ମନ ବାଳାଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହା କଟକ ପାଇଁ ଗର୍ଵର ବିଷୟ ।"
ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର:
ମା'ଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କାମ କରି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତରକସି କାରିଗର । ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଧିକ ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ବର୍ଷ ଯାକ ମେଢ଼ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତୁ କାରିଗର । ଫଳରେ ଅନେକ କାରିଗର ଏହାଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । କାରିଗର ବିଜୟ କୁମାର ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ଦାମ ଅଧିକ ହେବାରୁ କମ ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି 10ରୁ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାହାର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି । ହାଲୁକା ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ କାମ କରାଯାଉଛି । 10ରୁ 15 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ମେଢ଼ କାମ କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ମେଢ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି । ହାତରେ କମ ସମୟ ଥିବାରୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମେଢ଼ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଏହି କାମରେ ରିକ୍ସ ରହିଥିଲେ ବି ସତର୍କତାର ସହ ମେଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।
ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ତାରକସି କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ । ଚାନ୍ଦିର ଦାମ ଯେତେବେଳେ ଭରି ପିଛା 22ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ କିଲୋ 22 ଶହରୁ 25 ଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ଚାନ୍ଦି ଦର ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଏବେ ଚାନ୍ଦି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି ।"
ସେହିପରି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେ ନାମକ ଜଣେ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି "ଚାନ୍ଦି ଦର 7ରୁ 8 ହଜାର ଥିବା ବେଳେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି କାମ ଚାଲିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରୁପା ଆମଦାନୀରେ କଟକଣା; ଚିନ୍ତାରେ ତାରକସି କାରିଗର, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ରୂପା ତାରକସି କାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଝଟକା: ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ, ଦଶହରା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ