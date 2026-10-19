ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼; ପରମ୍ପରା ନା ଭୋଟ ରାଜନୀତି ? ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବୁଲିଲେ ସୋଫିଆ
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୁଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଉଠାଇଲେ ଫଟୋ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 19, 2026 at 2:34 PM IST
କଟକ: ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ । ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ସହ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବେ ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଗଲାଣି । ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ଥିଲେ ବି ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ଏବେ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଗଲାଣି । ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଦଳବଳ ହୋଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବେଶ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜନେତା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ ଚାର୍ଟ କରି ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ରାଜନେତା ମଣ୍ଡପ ନ ବୁଲିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିବ । ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନେତା ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି । ଏବେ ଯଦିଓ କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ।
ବାପାଙ୍କ ସହ ପୂଜା ବୁଲିଲେ ସୋଫିଆ:
ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ଆଉ ବିଧାୟିକା ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା କଥା ସୋଫିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ବାପାଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ଥିଲେ କଣ ହେବ, ବାପା ସବୁବେଳେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛି । ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପରିଚୟରେ ସୋଫିଆ ଏବେବି ଚାଲୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ପୂଜା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି । ଏଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି । ମା' ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି । ମା' ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଆଉ ଖୁସି ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ରାଜନୀତି :
ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ରାଜନୀତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଫରକ ଏତିକି କି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ରାଜନେତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ ଭାଇଚାରା ରହିଛି ।
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଭାଇଚରା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ