କଟକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି 500 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସୁନା-ଚାନ୍ଦି, ପ୍ରହରୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ବାସରେ କରାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା
କୌଣସି କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏନାହିଁ । କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 70 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଆଉ ପ୍ରାୟ 120 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦିରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି ମା’ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 18, 2026 at 3:28 PM IST
କଟକ: ଝିଅଟି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ...କିଛି ନମାଗିଲେ ବି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଖୁସିରେ ଅଜାଡି ଦିଅନ୍ତି ବାପଘର ଲୋକେ । ଠିକ୍ ସେମିତି ମା’ ଦୁର୍ଗା ଏଠି ମା’ ରୂପରେ ନୁହେଁ ଝିଅ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତ ମସ୍ତକରୁ ପୟର...ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ମେଢ, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା-ଚାନ୍ଦିରେ ମା’ଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି । କୋଟିଏ କି ଦୁଇ କୋଟି ନୁହେଁ 500 କୋଟିଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାରରେ ମା’ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା’ ଦଶଭୂଜାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶହ ଶହ କୋଟିର ଅଳଙ୍କାରର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଚାଲେ । ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଡା ପ୍ରହରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ କେବଳ ବିଶ୍ବାସରେ କରାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା । ଏଠାରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ନଥାଏ ।
ଝିଅ ଭଳି ମା’ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସମ୍ମାନ:
କଟକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ । ପଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଝିଅ (ମା’ ଜଗତଜନନୀ ) ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ମା’ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମା’ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସଭିଏଁ ।
‘ସେ ପରା ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଛି । ସେ କିଛି ନ ମାଗିଲେ ବି, ଆମେ ଦେବୁ । କଟକ ସହରରେ ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଚାଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନାଁ କିଛି ଅଳଙ୍କାର କରାଯାଏ । -ହାବୁଦା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି
ରୌପ୍ୟ ନଗରରେ ରୌପ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମା’:
ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି । ଏଠାରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସୁନା-ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାରରେ ଛାଉଣୀ କରାଯାଏ । କଟକ ସହରରେ 70 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଆଉ ପ୍ରାୟ 120 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦି ମା’ଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ନିଖୁଣ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ ମା’ଙ୍କ ମେଢରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
କଟକ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏହା ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ହୁଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର । ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ । ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହାବୁ ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକ ସହରର 38ଟି ମଣ୍ଡପରେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ କେହି ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ମଣ୍ଡପରେ ସେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଳଙ୍କାର ବି କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।’
କଟକର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ:
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ 1956 ମସିହାରେ କଟକର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀ ଏବଂ ମେଢ଼ର କିଛି ଅଂଶ ସୁନାରେ କରାଯାଇଛି ।
କିଏ ଦେଉଛି ଅଳଙ୍କାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ?
ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦାନରେ ଏହା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ଆଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରାଯାଇଛି । ସୁନା ପ୍ରାୟ 60 କେଜିରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କେବଳ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଛାଡି ଦେଲେ କେହି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ।’
ସେହିପରି ଖାନ ନଗର ଖପୁରୁଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକରେ ସଵୁ କିଛି ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଚାଲେ ।’
ମା’ ଦୁର୍ଗା କଟକରେ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଏଠାରେ ଭକ୍ତି-ବିଶ୍ବାସ-ଭାଇଚାରାରେ ଚାଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା । ସେଥିପାଇଁ ତ କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସୁନା-ଅଳଙ୍କାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ନଥାଏ କଡା ପ୍ରହରା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ