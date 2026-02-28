ETV Bharat / state

ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା; ସୁନା ବିମାନରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଝଟକିଲା ତାରକସୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବଢି ଚାଲିଛି ଚାନ୍ଦି ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା

କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଵିମାନର ମୂଲ୍ୟ ସାଢେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା । ସହରରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦି ବିମାନରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ।

chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 8:55 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ: କଟକରେ ସାଢେ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୋଳ ବିମାନ । ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ସୁନା ବିମାନଟି ସହରର ସାହି ସାହି ବୁଲି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦୋଳ ବିମାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି । ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ କାଠ ଗଡ଼ା ସାହିରେ ଅଢ଼େଇ କିଲୋ ଓଜନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୁନା ବିମାନ କଥା । କଟକ ଦଶହରାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଭଳି ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ସୁନା ଆଉ ଚାନ୍ଦି ବିମାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ଦର ଅହେତୁକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କଟକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ ।

ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)


ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଆଉ ଚାନ୍ଦିର ଦର । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଦର ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣା ବଢ଼ି ଗଲାଣି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦି କିଣିବା ସାତ ସପନ ଭଳି । ଏହା କିନ୍ତୁ କଟକର କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ବିମାନ ତିଆରି କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନାହିଁ । ଚାନ୍ଦି ଆଉ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକରେ ବିମାନ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନାହିଁ । ଦଶହରାରେ ପ୍ରାୟ 35ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ସାହିର ବିମାନ ପ୍ରାୟ ଚାନ୍ଦି ହୋଇଗଲାଣି । କିଏ 20 କେଜିରେ ଚାନ୍ଦି ବିମାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ 80 କେଜି ଚାନ୍ଦିରେ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦଶହରା ମେଢ଼ ଭଳି ଚାନ୍ଦି ବିମାନର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବାରେ ଲାଗିଛି ।

chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

କଟକର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୁନା ବିମାନ କରିବାରେ କାଠଗଡା ସାହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସାହିର ଯୁବକ ସମ୍ପାଦକ ଗଗନ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ସାହି ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନକୁ ଚାନ୍ଦି କରିଥିଲେ । ଆମ ସାହିରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିମାନ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 80 କେଜି ଚାନ୍ଦିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଵେ ସାହିର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁନା ବିମାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦାନରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କେଜି ସୁନାରେ ବିମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ,ଏବେ ସୁନା ଦର ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଢେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହା କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସୁନା ବିମାନ ।" ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କଟକବାସୀ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ । ତେଵେ ଏହି ବିମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଗଗନ ଓଝା ।

chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ଚାନ୍ଦିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାହି ସେମାନଙ୍କ ବିମାନକୁ ଚାନ୍ଦି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ କଲେଜ ଛକ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ବିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏହି ସାହିରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ପ୍ରାୟ 20 କେଜି ଓଜନର । ତେଵେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଚାନ୍ଦି କରାଯିବ ।

chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଚାନ୍ଦିର ଦର ଯେତେ ଥାଉ ନାଁ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିମାନକୁ ଚାନ୍ଦି କରାଯିବ । କଟକ ସହର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତରକସୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଗୁଡିକ ଚାନ୍ଦି କରାଯିବ । ଏହା କଟକ ପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"

chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ଚାନ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେଶ ଖୁସ ତରକସୀ କାରିଗର । ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପରେ ଚାନ୍ଦି ବିମାନର ଚାହିଦା ବଢୁ ଥିବାରୁ ଅନେକ ତାରକସୀ କରିଗର ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷକ ଯାକ କାମ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରୁଛି । ଦର ଯେତେ ବଢିଲେ ବି ଚାନ୍ଦି କାରିଗରଙ୍କ ହାତ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ପାଏନି । ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିମାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ଦେଖି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ତଥାପି ଏହି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 6ରୁ 7 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ତରକସି କାରିଗର ବିଶ୍ଵନାଥ ଦେ କହିଛନ୍ତି ।

chandi bimana
ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

