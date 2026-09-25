ଦଶହରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ: ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 28ରୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 25, 2026 at 5:25 PM IST
DUSSEHRA NOC SINGLE WINDOW, କଟକ: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପରିସରରେ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିକୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍/ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୮ରୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପରିସରରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ୧୮୧ ପୂଜା କମିଟି ଫର୍ମ ନେଇଥିବାବେଳେ ୧୭୮ ଟି ପୂଜା କମିଟି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଓସି ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କୁ NOC ପାଇଁ ଆଉ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯିବ । ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ୪ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮, ୧୯, ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରିଖରେ, ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏନ୍ଓସି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତିପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ଏନ୍ଓସି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦଶହରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା: ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ମିଳିବ NOC, ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CJP ସହ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ନବୀନ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ