ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କଟକରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 31, 2026 at 11:48 AM IST
କଟକ: ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କଟକରୁ ଗଲା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନରରେ ୨୬ ହଜାର ପାଣି ବୋତଲ, ୨୧ ହଜାର ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ୧୮ ହଜାର ହର୍ଲିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ପଠାଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କଟକରୁ ବାହାରିଲା ରିଲିଫ
ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କଟକରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଲାଘବ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ୨୬,୦୦୦ ପାଣି ବୋତଲ, ୨୧,୦୦୦ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ୧୮,୦୦୦ ହର୍ଲିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ରହିଛି।
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ନୂରୀ ପରବୀନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରେରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମରେ 43 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨ ବ୍ଲକ୍ର ୩୮୬ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୮ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୪୩ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୫୨ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ