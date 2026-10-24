କଟକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ୩ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୩୦୦ ଆପଦା ମିତ୍ର ନିୟୋଜିତ
ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ୪୭୪ଟି ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ଅବବାହିକାର ୨୩ଟି ଗାଁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 24, 2026 at 5:15 PM IST
କଟକ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୨୬ ତାରିଖରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ, ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନଦୀ କୂଳିଆ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ରହିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି । ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଜୀବନହାନି ନ ହୁଏ, ଏଥିପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିବ । ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ୪୭୪ଟି ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ଅବବାହିକାର ୨୩ଟି ଗାଁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୫୩୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ସେଠାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
ଗେଟ୍ ତୋରଣ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
- ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି
- SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୫ଟି ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି
- ୩ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ
- ଆଠଗଡ଼, KMC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଜର୍ଭ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ
- ୩୦୦ ଆପଦା ମିତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ୨ ହଜାର ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ରିଜର୍ଭ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ CDMOଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୨୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ।
କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CDVOଙ୍କୁ ପଶୁପାଳକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ । ବାତ୍ୟାକୁ ଆଳ କରି ଯେପରି କେହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନକରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର । କଳାବଜାରୀ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ:
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ୧୦୭୭ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୭୨ ଘଣ୍ଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନହାନି ରୋକିବା ଓ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ରହିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ