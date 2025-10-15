ETV Bharat / state

ଦେଶୀ ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ବଢୁଛି କୋଲକାତା ଦୀପର ଚାହିଦା ? ପ୍ରଭାବିତ କାରିଗର

ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୀପାବଳି, ହେଲେ କମୁଛି ମାଟି ଦୀପ ଚାହିଦା । ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଦୀପ କାରିଗର ।

Traditional earthen diya sale declined this year
Traditional earthen diya sale declined this year (ETV Bharat Odisha)
Potters and small artisans express concern over dwindling business କଟକ: କମୁଛି ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା । ତଥାପି ଗଡ଼ୁଛି କୁମ୍ଭାରର ଚକ । ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ । ଏମିତି କି ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ସଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ । ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଦୀପ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଖୁବ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଲକାତା ଦୀପ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଦୀପରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମାଟି ଦୀପ କାରିଗରୀ । ଅବଶ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଘରେ ଏବେ ଭଳିକି ଭଳି ଚକମକ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ମାଟି ଦୀପ ଲଗାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।

କମୁଛି ମାଟି ଦୀପ ଚାହିଦା:

Traditional earthen diya sale declined this year ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭାରମାନେ ଯଦିଓ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି କୋଲକାତା ଦୀପ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ ଦେଶୀ ମାଟିର ଦୀପଠାରୁ କୋଲକାତା ଦୀପକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ କୁମ୍ଭାରମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଦେଶୀ ଦୀପର ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଚାହିଦା ରହୁ ନାହିଁ ତଥାପି ପରାମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭାରମାନେ ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମାଟି ଦୀପ କାରିଗରୀ :
ଏନେଇ ଦୀପ କାରିଗର ବଳରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଦୀପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହାର ଦାମ୍ ପୁଣି ନ କହିବା ଭଲ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାଟିର ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପ ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ତାହା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପ ପ୍ରତି ସାଢେ 3 ହାଜରରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି । ସେପଟେ ମାଟି ଦୀପ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କୋଲକାତା ଦୀପକୁ କିଣିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ତାହାର ଦର ଦେଶୀ ଦୀପ ଠାରୁ ବହୁ କମ୍ ଏବଂ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ । ଯାହାକି ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା କମିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। କୋଲକାତାର ମାଟି ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଦର କମ୍ ରହିଥାଏ ।"

