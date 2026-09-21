ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗିରଫ ପଛର କାରଣ କହିଲେ କଟକ ଡିସିପି; ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ଜାମିନ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧିକ୍ଷକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଜଣେ ଅପରାଧୀ କେବେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ କହିଲେ ଆଇନଜୀବୀ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 21, 2026 at 8:43 PM IST
କଟକ: ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ ରାଉଳ । 'ଜେଲ ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜାଲିଆତି ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ପରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରରୁ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବଦେନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଜିତ ରାଉଳ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ତେଵେ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଜାମିନ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଫସିଗଲେ ଜେଲ ଅଧିକ୍ଷକ ! ମିନିଟ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ପକାଇଦେଲା ପୋଲିସ । ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଘଟଣା । ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର ବିହାରୀ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣା । ହେଲେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେଲ ରଡ଼ କାଟି, ଜେଲ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରରେ କପଡା ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜେଲ ଡେଇଁ ଛୁ ହୋଇଗଲେ ଉଭୟେ । କିନ୍ତୁ ଫେରାର ପଛରେ ଥିଲା ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଘଟଣା ପରେ ଜେଲ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ପୁର୍ବତନ ଜେଲ୍ର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଓ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଅପରାଧୀକ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ସଂଗିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ‘ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଟ ବୁକ୍’ରେ ଜେଲରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରୀ ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ଅର୍ଡର ଲେଖିଥିଲେ । ଏହାର ପରଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଦୁଇଜଣ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହେବା ପରେ, ନିଜ ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨ ଅକ୍ଟୋବରର ଗେଟ୍ ଇନ୍-ଆଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର । ଏହାସହ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମିନିଟ ବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏତେଲା ହେବା ପରେ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି ଗିରଫ ପରେ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଣକ ଫର୍ଜରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା କଟକ ଡିସିପି ହୃଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରି କହିଛନ୍ତି ।
ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ୍ ଜେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଜାଲିଆତି, ତଥ୍ୟ ବିକୃତି ଓ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଲାଗିଥିବା ଦଫା ସମୂହରେ ତାଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ସଜା ହେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସିଏ ଜାମିନ ଆବଦେନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜାମିନ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଯଦି ଅଧିକ୍ଷକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ କେବେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ । ବରଂ ସମାଜରେ ଆହୁରି ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେଲ ବିଭାଗ ଆହୁରି ସଜାଗ ଓ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ ଜେଲରେ କଡା ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଟି ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଇନଜୀବି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା; ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଗିରଫ, 'ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ