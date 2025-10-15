ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନିବାକୁ ହେବ ଏହି ସର୍ତ୍ତ
କଟକରେ ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
Published : October 15, 2025 at 10:49 AM IST
Cuttack Cracker Business କଟକ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା । ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାଣ ବିକ୍ରି । କଟକରେ 3 ଦିନ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଣ କଣ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ ।
3 ଦିନ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି:
ଦୀପାବଳିକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକିଥିବା ବେଳେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଟକରେ ଏଥର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । 18 ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରି କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ?
- ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସିଏମସି, ଅଗ୍ନିଶମ, ଜୋନ ଏସିପି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରୁ ଏନଓସି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ।
- ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଇବଣ୍ଡ ଦାଖଲ କରିବେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
- ସିଏମସି ବାହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତହସିଲ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ
- ଏହା ପରେ ପୋଲିସର ଟିମ ଯାଇ ଦୋକାନ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ
- ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦୋକାନ କରାଯିବ
- ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘର ଉପରେ ଟିଣ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି
- ପ୍ରତି ଦୋକାନ ଘର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଘରର ଦୂରତା ଅତି କମରେ 5 ଫୁଟ ଦୂରତା ରହିବ
- ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିବ
- ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ବାଲ୍ଟି ରହିବ
- ପ୍ରତି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ରହିଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେମିତି ପାଳିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ? ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କଲା ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ
ଦୀପାବଳିରେ ଏଭଳି ନିଅନ୍ତୁ ଆଖିର ଯତ୍ନ, ମାରାତ୍ମକ ବାଣ ଠାରୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦୂରେଇ
ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 47 ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ:
ସେହିପରି କେବଳ ସୁବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରରେ ବାଣ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଵ୍ୟଵସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪୭ଟି ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସହର ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଗତବର୍ଷ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୩୭୬ ଜଣ ଵ୍ୟଵସାୟୀ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଡିସିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ