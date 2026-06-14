ସିଏମସିର ନିଆରା ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍; ପହିଲି ରଜରେ ବସ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ କୁପନ୍
ରଜ ଅବସରରେ ଦୋଳି ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠା ପଣାରେ ମହକୁଛି କଟକ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 14, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 9:00 PM IST
କଟକ: ଆଜି ପହିଲି ରଜ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗଣ ପର୍ବକୁ ସଭିଏଁ ପାଳୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ରଜ ପର୍ବକୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବକୁ 'କଟକ ଇନ କଟକ'ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 13ରୁ 15 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ କୁପନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ରଜ ଉତ୍ସବରେ ୫୯ଟି ଓ୍ବାର୍ଡର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ସିଏମସି ।
ପହିଲି ରଜରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ସିଏମସି । ପ୍ରତ୍ୟକ ବସ୍ତିରୁ 10 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ ବାଣ୍ଟିଛି ସିଏମସି । ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡିଆରେ ଥିବା 'କଟକ ଇନ କଟକ'ରେ ରଜ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳ, ପିଠା ବଣ୍ଟିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପାଳନ ସହିତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏଥର ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହା କଟକର ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।
ଆଜି ଠାରୁ ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ୩ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ । ଦୈନିକ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ । ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିବା ସହ ରଜ ପର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ମାଗଣାରେ ଝିଅମାନେ ଏଠାରେ ସଜ ହେବା ସହ ଏକ ସ୍ଜତନ୍ତ୍ର ମେକଅପ୍ କର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ତେଵେ କୁପନ୍ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତିର ମହିଳା ମାନେ । ରଜ ସମୟରେ ଡ୍ରେସ କିଣି ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଯୁବତୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
"ଦୈନିକ ସକାଳେ ଏକ ସଭା ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯିବ," କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ।
ସବୁଦିନ ଅପରାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆମ ସହରର ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ବା ଟ୍ରୁପମାନେ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସିଏମସି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଜରେ ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ! ପିଠା ଷ୍ଟଲରେ ବଢୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ଚାହିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ