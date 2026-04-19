ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହେରଫେର ମାମଲା; ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ୱାର୍ଡର ମନୋଜ ମଣ୍ଡଳ

JAIL WARDER MANOJ KUMAR MANDAL ARRESTED
ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ହେରଫେର ମାମଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ୱାର୍ଡର ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
Published : April 19, 2026 at 10:39 AM IST

କଟକ: ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା, ଗହଣା ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଜେଲର ୱାର୍ଡର ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ । ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ଗହଣା ହଜିବା ନେଇ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଶେଷରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗହଣାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।



ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା:
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡର ଦିନେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜେ ସେହି ଜେଲ୍‌ରେ ଜଣେ କଏଦୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ମହିଳା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡର ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍‌କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗହଣା ଫେରସ୍ତ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜେଲ୍‌ର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ୱାର୍ଡର ମନୋଜ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଚୋରି କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଜେଲ୍ ଗଲେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର:

ଏସିପି ଅରୁଣ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଜେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ମନୋଜ ତାହା ନକରି ଅଳଙ୍କାର ହଡ଼ପ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମନୋଜଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ନାକଚ ହେବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।"

ତେବେ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍‌ରେ ମନୋଜ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ପରିସରରେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମନୋଜ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେହି ଗହଣାକୁ ମନୋଜ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ।


ଗହଣା ନ ମିଳିଲେ ଜେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଣୀ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଜେଲ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଗହଣା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗହଣା ଫେରସ୍ତ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗହଣାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଗହଣା କିଭଳି ହେରଫେର ହେଲା, ସେନେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।

