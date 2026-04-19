ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହେରଫେର ମାମଲା; ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ୱାର୍ଡର ମନୋଜ ମଣ୍ଡଳ
ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ୱାର୍ଡର ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ।
Published : April 19, 2026 at 10:39 AM IST
କଟକ: ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା, ଗହଣା ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଜେଲର ୱାର୍ଡର ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ । ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ଗହଣା ହଜିବା ନେଇ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଶେଷରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗହଣାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା କଏଦୀଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା:
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡର ଦିନେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜେ ସେହି ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ କଏଦୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ମହିଳା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡର ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗହଣା ଫେରସ୍ତ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜେଲ୍ର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ୱାର୍ଡର ମନୋଜ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଚୋରି କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଏସିପି ଅରୁଣ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଜେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ମନୋଜ ତାହା ନକରି ଅଳଙ୍କାର ହଡ଼ପ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମନୋଜଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ନାକଚ ହେବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ମନୋଜ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ପରିସରରେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମନୋଜ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେହି ଗହଣାକୁ ମନୋଜ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ।
ଗହଣା ନ ମିଳିଲେ ଜେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଣୀ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଜେଲ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଗହଣା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗହଣା ଫେରସ୍ତ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗହଣାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଗହଣା କିଭଳି ହେରଫେର ହେଲା, ସେନେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ