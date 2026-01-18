ETV Bharat / state

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା

କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା । ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିନତେଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା
fir against Choudwar Jail Superintendent (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା । ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର । ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ସିନିୟର୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା । ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ସୁଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର, ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି, ଅଫିସ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?


ଗତ ୪ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଲୁଟ ଉଦ୍ୟମ ସମୟରେ ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଲୁଟ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦୁଇ ଜଣ ନୀରିହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନିଲ ରାୟ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ୯ ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ରାଜା ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଯାହାଙ୍କ ଏବେବି କୌଣସି ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିନତେଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା
fir against Choudwar Jail Superintendent (ETV Bharat Odisha)

କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ?

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜେଲ ସିନିୟର୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଟ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ନାମରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ । ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି, ଅଫିସ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷିନୀ । ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଦିନ ସୁପରିଟେଣ୍ଟ ଜେଲକୁ ସକାଳେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଚମ୍ପଟ ମାରିବାର ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସୁପରିଟେଡେଣ୍ଟ ଜେଲରଙ୍କ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରି ଜେଲରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଛୁଟି ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ଏଥିସହ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମୁତାବକ ଜେଲରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ । ପରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ଅଫିସ ଗେଟ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଥିଲେ ? ଏହାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୌଦ୍ବାର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଉଭୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପୂର୍ବତନ ଜେଲରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଲୁହାରଡ଼ କାଟି ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ବିହାର କଏଦୀ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକରେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଗିରଫ, ନିଶା ଦେଇ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ - TWO LOOTERA ARRESTED

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ

TAGGED:

ଚୌଦ୍ୱାର କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣା
CUTTACK JAIL ESCAPE
CHOUDWAR JAIL INMATE ESCAPE
ODISHA CRIME NEWS
CHOUDWAR CIRCLE JAIL CUTTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.