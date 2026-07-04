ETV Bharat / state

କାହଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଇଆଇସି ? ହତ୍ୟା ନାଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି

ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ । ଥାନା କ୍ବାର୍ଟର୍ସରୁ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

IIC BEAUTY MOHANTY
ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 4, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ସେହି ଥାନାର ମହିଳା ଆଇଆଇସି । ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ମିଳିଲା ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତ ଶରୀର । କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଭିତରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)



ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ? ଏହା ହତ୍ୟା ନାଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର କେମିତି ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ? ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନାଁ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଥିଲା ? କାହିଁକି ଜଣେ ଅଫିସର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ! ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ SCBକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର, କଟକ ଡିସିପି, ଏଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଏସସିବି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ଗୃହ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ତେବେ ମୃତକ ଯେଉଁ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେହି ଥାନା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ କମିଶନର ପୁରା ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଉଛି ।"

ସେହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିୟୁଟି ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ ଟାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ବାଟରକୁ ଫେରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ । ଫଳରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

IIC BEAUTY MOHANTY
ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଘଟଣାରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ବିୟୁଟିଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଶେଷ କଲ୍ କାହାକୁ କରିଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ଧରି କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବି ଦେଖାଯିବ ।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା-

ଏପଟେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍‌ରେ ୪ରୁ ୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ସ୍ୱାଇଁ । ସେହି ସମୟରେ ବିୟୁଟି ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ।

ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହ ବା ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା ବୋଲି ବିୟୁଟିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିୟୁଟିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମହିଳା ଥାନାରୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନାରୁ ବଦଳି ନକରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିସିପିଙ୍କୁ କହିଥିବା କହିଛିନ୍ତି ବିଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ।

ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏକ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

IIC BEAUTY MOHANTY
ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଆଇଆଇସି ଚାପରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ! ଫୋନ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି: କେନ୍ଦୁଝରର 8 ଥାନାରେ ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ନାଁରେ ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK CHAULIAGANJ IIC
IIC DIED BY SUICIDE
WOMAN OFFICER DIED BY SUICIDE
ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତି
IIC BEAUTY MOHANTY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.