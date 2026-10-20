ଦଶହରାରେ ମାଛ ଭୋଗ ! ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମେ ଭିଡ
କଟକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀ ତିଥିରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଥାଏ ମାଛ ଭୋଗ ।୧୦ରୁ ୧୨ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 20, 2026 at 9:30 PM IST
କଟକ: ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ । ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି, ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ? ହଁ, କଟକର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀ ତିଥିରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଥାଏ ମାଛ ଭୋଗ । ଆଜିର ନୁହେଁ ବରଂ ୪ରୁ ୫ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସିଛି ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ମାଛ ପ୍ରସାଦ ।
୧୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ, ଚାଲିଛି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାରେ ରହିଛି କଟା ପରିବା । ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, ସାରୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଓ ପାଣି କଖାରୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପରିବା କଟାଯାଇ ଧୁଆ ଚାଲିଛି । ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ୧୨ରୁ ୧୫ ଜଣ ଲୋକ । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାୟ ୧୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ କଟାଯାଇ ଛଣା ଚାଲିଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଜଳୁଛି ୬ଟି ବଡ଼ କାଠ ଚୁଲା ସହ ୩ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା । ମାଛ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହା କୌଣସି ବିବାହ ଭୋଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭୋଗ ।
ନବମୀରେ କାହିଁକି ଲାଗେ ମାଛ ଭୋଗ ?
ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଜାୟ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମା’ଙ୍କୁ ମାଛ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ପରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ।
ତେବେ ଏଠାରେ କେବଳ ମାଛ ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ପାଣି କଖାରୁ ଖଟା ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଏହା କୌଣସି ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ଓଉରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ପାଣି କଖାରୁରେ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
୧୦ରୁ ୧୨ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ:
ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୩୦ ଜଣ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଟି ସରାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ । ବଡ଼ ସରାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ସରାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୧୦୦ ଟଙ୍କା।
'ମାଟି ଶରାରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ'
ଚାନ୍ଦିନ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଉପଦେଷ୍ଟା ରମେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ମାଛ ପ୍ରସାଦ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଏକ ଟ୍ରଲିରେ ସାହିର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଦାତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ । ପରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି । ଏକ ମାଟି ଶରାରେ କାନିକା, ମାଛ ଭୋଗ ଏବଂ ପାଣି କଖାରୁ ଖଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ।
କାହିଁକି ଲାଗେ ମାଛ ଭୋଗ ?
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଉଠିବା ପରେ ମାଛ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଉଛି ।"
ସେହିପରି ରୋଷେଇଆ କାଶୀନାଥ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାଦ ଚାଖି ଥାଉ । ହେଲେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନଥାଉ । ତଥାପି ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଲେ କେବେ ଥକ୍କା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ।"
ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆମିଷ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ବାର ହେଲେ ବି ମା'ଙ୍କର ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ