ବିରୁପା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ କାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ଘଟଣା; ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର

ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ 22 ବର୍ଷିୟ ଉଦିତ ସାହୁ। ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 10:53 AM IST

କଟକ: ବିରୁପା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ କାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଈଭି କାର୍ (OD33-AM-2002) ବିରୂପା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଉଦିତ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯଦିଓ କାର୍ ଟିକୁ ରେସକ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଉଦିତ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। କାର୍ ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନଦୀ ଭିତରୁ କାର କଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କାର୍ ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ।

ଗତକାଲି ବିରୂପା ନଦୀର କଟକ ଫକୀରପୁର ପଣ୍ଡାସାହି ଘାଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାର୍ ଟିଏ ଆସି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଫକୀରପୁର ପଣ୍ଡାସାହି ଘାଟ କୂଳ ନିକଟକୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ। 3 ଜଣ ଯୁବକ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଯୁବକ କାର୍ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି କାର୍ କୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ନଦୀ ଭିତରୁ କାର କଢ଼ାଗଲା ହେଲେ କାର ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ ଭିତରେ ରହି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଥିଲେ। ପରେ ପରେ କଟକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଚୌଦ୍ୱାର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ କାର୍ ର ଲୋକେସନ ପାଇଥିଲା ଅପେରେସନ ଟିମ୍। ଏହା ପରେ କାର୍ ଟିକୁ ନଦୀ ଭିତରୁ ଅଧା ଉପରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାର୍ ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ଏହାପରେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ ଟିକୁ ନଦୀ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିଲା। କାର୍ ଭିତରେ କାହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏବଂ ରାତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାପରେ, ପୁଣି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

କଟକ ଫକୀରପୁର ପଣ୍ଡାସାହି ଘାଟରେ ଦ୍ରୁତଗତି ରେ କାର ଟିଏ ଆସି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେମିତି ଗାଡ଼ିଟି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡିଲା ତାହାର ସଠିକ କାରଣ ଜଣା ପଡି ନଥିଲେ ବି, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନଦୀକୁ କାର୍ ଖସିବାର ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ପରେ ବିରୂପା ନଦୀରୁ କାର୍ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ରାତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

