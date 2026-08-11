ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ , ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ଲାଗିଲା BNS ଧାରା ୧୬୩
ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣ ଦେଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ । ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲା ବିଜେଡି । ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ଲାଗିଲା BNS ଧାରା ୧୬୩ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 11, 2026 at 8:23 PM IST
କଟକ: ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ । ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଲାଗିଲା BNS ଧାରା ୧୬୩ । ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ BNS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣ ଦେଇ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ BNS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୧୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ୍ତଗୋଳ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅତିରିକ୍ତ ଏସସି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା । ଏନେଇ ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ