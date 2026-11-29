ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଦର ସାଉଁଟୁଛି ହସ୍ତତନ୍ତ; ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହାତ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼
Handloom Products: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି । 'ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନ' ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଖଦି ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 29, 2026 at 7:54 PM IST
କଟକ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଦର ସାଉଁଟୁଛି ହସ୍ତତନ୍ତ । ମେସିନ ତିଆରି ଅପେକ୍ଷା ହାତବୁଣା କପଡାର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ସେ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ଅବା ଡ୍ରେସ କପଡା କିମ୍ବା ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା, ହାତ ତିଆରି କପଡା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । 'ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନ' ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଖଦି ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ପିଢ଼ି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିବା ହାଣ୍ଡଲୁମ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି ।
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । କେବଳ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କପଡା କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ନେବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରହକ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ମେସିନ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର କମିଥିଲା । ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନ । ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାର ବି ହେଉନଥିଲା । ଅନେକ ରୋଜଗାର ବି ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି । ମେସିନ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡି ହାତ ତିଆରି କପଡା ପ୍ରତି ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ହସ୍ତତନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ମେସିନ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୁଚି ବଦଳିଛି । ଏବେ ହାତ ତିଆରି କପଡା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି । ଗତବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥର ବି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ମିଳୁନି ମୂଲ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢି, ବହ୍ମପୁର ପାଟଶାଢୀ ବୁଣାକାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ
ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଶାଢ଼ୀ ଓ କପଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି । ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବାକୋଟି ପାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କପଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଶାଢ଼ୀର ଦାମ 1500 ଟଙ୍କାରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ କପଡା ମିଟର 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରହିଛି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ଶାଢୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି ଆସୁଛି । ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଣିଛି ।"
ହସ୍ତତନ୍ତ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଗ୍ରହକଙ୍କ ଭିଡ଼:
ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ହସ୍ତତନ୍ତ କପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁର୍ତ୍ତା, ସାର୍ଟ, ଷ୍ଟୋଲ୍, ଦୁପଟା ଏବଂ ଡିଜାଇନର୍ ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ହାତବୁଣା ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
ମହେଶ୍ୱତା ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କପଡା ମିଳିଯାଉଛି । ଏହାର ଦର ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ତଥାପି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ପିନ୍ଧିଲେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ।"
ଗ୍ରାହକ ଲିପ୍ସା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ସବୁ ଡିଜାଇନର ମିଳିଯାଉଛି ।"
ଗ୍ରାହକ ଦେବରାଜ କଲସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ହାଣ୍ଡଲୁମର ଏବେ କ୍ରେଜ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଦିନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭଲ । ହାତବୁଣା ସମାଗ୍ରୀ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ । ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାକୁ କିଣି ଏହାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କଲେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ । ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ।"
'ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନ' ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଫ୍ୟାଶନ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ