ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି 'କଥା କାନନ', ମିଳୁଛି ମାଗଣାରେ ବହି

Beautiful Decoaration at Katha kanan Baliyatra Cuttack
Beautiful Decoaration at Katha kanan Baliyatra Cuttack (ETV Bharat Odisha)
କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'କଥା କାନନ' । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବହି ପଢିବା ଓ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ବହି ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।

Cuttack Baliyatra attracts book lovers to Katha Kanan, books available for free (ETV Bharat Odisha)

ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ବହି ନିଅନ୍ତୁ:
ଏଠାରେ ଏକ ନିଆରା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଜର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମାଗଣାରେ ବହି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । "ଅନେକ ପୁରୁଣା ବହି ଏଠାରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖକଙ୍କ ସମେତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବହି ରହିଛି । ଏହି ବହି ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ, ଅଫିସ, ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସିଏମସି, ବ୍ଲକ ଆଦିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଆକାରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ହଜାର ବହି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଡମପଡା ତହସିଲଦାର ବୈଶାଖୀ ଲେଙ୍କା

Cuttack Bali yatra 2025
Cuttack Bali yatra 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିକାଲି ବହିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପିଲା:

ଜଣେ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମାଗଣାରେ ବହି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଏଭଳି ବହି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ପୁରୁଣା ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିବା ଲେଖକ ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବହି ଆଦୃତ ହେଉନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ରହିଛି ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ିବାରେ ସେହି ମଜା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।"

Beautiful Decoaration at Katha kanan Baliyatra Cuttack
Beautiful Decoaration at Katha kanan Baliyatra Cuttack (ETV Bharat Odisha)

ଆଉ ଜଣେ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବହି ପଢିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବହି ପଢିଥାଏ । ଏହା ମୋର ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ।"

Books arranged in book stall in Katha Kanan
Books arranged in book stall in Katha Kanan (ETV Bharat Odisha)
Readers gather around book stall
Readers gather around book stall (ETV Bharat Odisha)

ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁଛି 'କଥା କାନନ':

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା । ଏଠାରେ 'କଥା କାନନ'ରେ ଜମିଛି ପୁରୁଣା ବହିର ଆସର । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଲେଖକ କବି ଗଳ୍ପକାରଙ୍କର ସୁଦୃଶ୍ୟ 3D ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଯାହା ଆମର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ପୁରୋଧାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ।

Readers gather around book stall
Readers gather around book stall (ETV Bharat Odisha)
Photos of Odia language pioneers decorated
Photos of Odia language pioneers decorated (ETV Bharat Odisha)

