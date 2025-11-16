ETV Bharat / state

ଥମୁନି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିବାଦ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମେୟର

ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଆୟୋଜନ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂ ।

CUTTACK BALIYATRA 2025
ଥମୁନି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 11:15 PM IST

କଟକ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂ । ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ୍ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଷେଦଗାର କରିବା ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିରିଦେଲେ ମେୟର । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରୁ ଦୁରେଇ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଜାଣିଶୁଣି ମେୟର ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟର ସମେତ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ଥମୁନି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
ଉଦଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ମେୟର ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେନାହିଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ନାହିଁ । କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲା ଉପର ପଡିଆ । କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସବୁ କଲେ ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ।

ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇଲେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କଲା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଥାନ୍ତା ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହି ଥାନ୍ତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ।



"ବାଲିଯାତ୍ରା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ?" ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ସିଏମସିର ଲୋଗୋ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭିଆଇପି କଲଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମେୟର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏବାବଦରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏହାର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

