କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳିରୁ ଖସି ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ, ତିନି ଦିନରେ 4 ଅଘଟଣ
Bali Yatra Accident: କଟକ ଇନ କଟକ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋଳିରୁ ଖସି ପଡିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ ।
Published : November 27, 2026 at 9:46 AM IST
କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ କଟକ ଇନ କଟକ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋଳିରୁ ଖସି ପଡିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଯୁବକ ଜଣକ କେମିତି ଦୋଳିରୁ ଖସିପଡିଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଏସିପି ଗିରିଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳିରୁ ଖସି ପଡି ମୃତ୍ୟୁ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଵଳ ଭିଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକ ଇନ କଟକ ନିକଟରେ ଦୋଳିରୁ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଗଳି ପଡିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏସିପି ଗିରିଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲିଯାତ୍ରା ଟ୍ରାଜେଡି; ମହାନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସିପି ଗିରିଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10.45 ମିନିଟ ସମୟରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକ ଦୋଳିରୁ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଦୋଳିର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
ବ୍ୟାରିକେଡକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଗତକାଲି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଵଳ ଭିଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବାରିକେଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ତେଵେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମାଳମାଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁସଜ୍ଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା, ମହାନଦୀରେ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ତିନି ଦିନରେ 4 ଅଘଟଣ:
ସତେ ଯେମିତି ଅଘଟଣ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ । ଉଦଘାଟନୀ ପରଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଣେ ପୋଲିସ ASIଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଦିନ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ପିସିଆରରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନଦୀରେ ଖସି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଦୋଳିରୁ ଖସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ