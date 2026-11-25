ବାଲିଯାତ୍ରା ଟ୍ରାଜେଡି; ମହାନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆସିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ । ନଦୀ କୂଳରେ ନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଲାଗିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 25, 2026 at 4:13 PM IST
କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ । ମହାନଦୀରେ ବୁଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଶଙ୍କର ମିସ୍ତ୍ରୀ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୪ ପରଗନା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା । ବୟସ 24 ବର୍ଷ । ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ନଦୀରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ବୁଡି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଦୀରୁ ମିଳିଥିଲା । ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ । ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 3ଟି ଟିମ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶରୀର ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12 ଟା 20 ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଶୌଚ ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥାଇପାରେ । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନଦୀରେ ବୁଡି ନିଖୋଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁସଜ୍ଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା, ମହାନଦୀରେ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
"ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଶୌଚ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ନଦୀକୂଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ସେନେଇ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ," ବୋଲି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ସୁଧୀର ରାଉତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଧୀର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ । ଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା । ନଦୀ କୁଳରେ ନଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ରଖା ଯାଇ ନଥିଲା । ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବାରଣ କରି ନଥିଲେ । ନଚେତ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ରୋକା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।
ସେହିପରି ହିମାଂଶୁ ଦାଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କାହିଁକି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ? ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ହିମାଂଶୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ