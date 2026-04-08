କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ
୬ ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇସିୟୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 8, 2026 at 11:25 PM IST
କଟକ : ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ତଦନ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ । ଏସସିବି ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ଏସସିବି ଗସ୍ତ କରି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇସିୟୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ଚିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଯୋଗେଶ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଫାୟାର ଆଡଭାଇଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲୋଙ୍କର, ଏନଡିଆରଏଫ ର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଓ ଓସଡମା ର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସୁନିଲ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଆଇସିୟୁରେ କିପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଏହାସହ ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଯାଇଥିଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣର କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସସିବି ଅଧିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ।
ଏସସିବିର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ତଳର ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ଆଇସିୟୁ) ଭିତରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ୨୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହତ ରୋଗୀ ପୋଡ଼ା ଓ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଘୋର ଅବହେଳା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ । ଉଦ୍ଧାର ଓ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସିଷ୍ଟମ୍ ସମୟରେ କାମ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାନବାଧିକାରର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
