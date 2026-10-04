ETV Bharat / state

କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ; 500 ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ସାଜନ୍ତି ପୂଜକ

୧୫୦୮ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଟକ ବାଲୁବଜାରରେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

500 YEAR OLD BALU BAZAR DURGA PUJA
୫ ଶହ ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଦୁର୍ଗାପୂଜା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ, ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଥା । ଏଠିକାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମୂଳଦୁଆ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ? କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ? ଏହାକୁ କିଏ ଏବଂ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

୫ ଶହ ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

୫ ଶହ ବର୍ଷର ଦୂର୍ଗାପୂଜା:

୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ସମୟରେ କଟକ ବାଲୁବଜାରରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗର ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ରହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମଠ ପରିସରରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫୧୪ ମସିହାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ୫ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି ।

500 YEAR OLD BALU BAZAR DURGA PUJA
୫ ଶହ ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ପୂଜକ:

ଏଠାର ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ । ବିନୋଦ-ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଏକ ମାତ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତଆରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦ୍ବାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ ୫ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତିର ଗଠନ, ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପୂଜା ରୀତିନୀତି । ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀରେ ହିଁ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିବା ପୂଜକ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।

500 YEAR OLD BALU BAZAR DURGA PUJA
୫ ଶହ ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ:

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ ରଙ୍ଗ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା:- ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଣ୍ଡ, କଇଁଥ ଅଠା, ଶଙ୍ଖ ଗୁଣ୍ଡ, ମନ୍ଦାର ଏବଂ ହଳଦୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ । ସେହିପରି ଏଠାରେ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

500 YEAR OLD BALU BAZAR DURGA PUJA
୫ ଶହ ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଆକର୍ଷଣ:

ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ପୃଥୀ ରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ସମୟରେ ନିଜେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେ ପୁରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗର ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ରହି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ୧୫୧୪ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ଏହି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ତେବେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ।"

କଟକର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ସହରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜାମଣ୍ଡପକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଆକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଆଜି ବି ସେହି ଭଳି ରହିଛି ।"

500 YEAR OLD BALU BAZAR DURGA PUJA
୫ ଶହ ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଜାଣନ୍ତୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ରହିବ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା?

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

500 YEAR OLD BALU BAZAR DURGA
BALUBAZAR FIRST CLAY DURGA IDOL
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା
୫୦୦ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗାପୂଜା
CUTTACK DURGA PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.