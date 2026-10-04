କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ; 500 ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ସାଜନ୍ତି ପୂଜକ
୧୫୦୮ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଟକ ବାଲୁବଜାରରେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 4, 2026 at 5:06 PM IST
କଟକ: ଦୁର୍ଗାପୂଜା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ, ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଥା । ଏଠିକାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମୂଳଦୁଆ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ? କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ? ଏହାକୁ କିଏ ଏବଂ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
୫ ଶହ ବର୍ଷର ଦୂର୍ଗାପୂଜା:
୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ସମୟରେ କଟକ ବାଲୁବଜାରରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗର ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ରହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମଠ ପରିସରରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫୧୪ ମସିହାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ୫ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି ।
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ପୂଜକ:
ଏଠାର ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ । ବିନୋଦ-ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଏକ ମାତ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତଆରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦ୍ବାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ ୫ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତିର ଗଠନ, ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପୂଜା ରୀତିନୀତି । ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀରେ ହିଁ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିବା ପୂଜକ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।
ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ ରଙ୍ଗ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା:- ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଣ୍ଡ, କଇଁଥ ଅଠା, ଶଙ୍ଖ ଗୁଣ୍ଡ, ମନ୍ଦାର ଏବଂ ହଳଦୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ । ସେହିପରି ଏଠାରେ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଆକର୍ଷଣ:
ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ପୃଥୀ ରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ସମୟରେ ନିଜେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେ ପୁରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗର ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ରହି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ୧୫୧୪ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ଏହି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ତେବେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ।"
କଟକର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ସହରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜାମଣ୍ଡପକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଆକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଆଜି ବି ସେହି ଭଳି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଜାଣନ୍ତୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ରହିବ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ