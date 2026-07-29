୩୬ ଲକ୍ଷ ଲୁଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍ ! ୬ ଗିରଫ, ଏବେବି ୨ ଫେରାର
କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୧.୦୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୬ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଖୋଜିବାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ହେବ ପଚରାଉଚରା। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 29, 2026 at 9:07 PM IST
କଟକ: ଜଣେ ମହିଳା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡକାୟତି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୁଟ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇଜଣ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି। ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଓ ୬ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି।
କଟକ DCP ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ; ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
- ୧୩ ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲର ଲୁଟ୍
ଗତ ୧୩ ତାରିଖ ରାତିରେ ଏହି ଡକାୟତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ।
- ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ଡକାୟତିର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଦୋକାନରୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିଲା, କିଏ ନେଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ପରିବହନ ହେଉଥିଲା, ସେନେଇ ତା' ପାଖରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା।
ଏହି ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଆନନ୍ଦ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଡକାୟତିର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ପରେ ସେ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତା' ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
- ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ
ଘଟଣା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ବାକି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅପରାଧରେ ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ, ସେନେଇ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ