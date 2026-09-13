ETV Bharat / state

ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା; ମାଟି ନୁହେଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୀଠ !

କୁହାଯାଏ କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସ୍ଥିତ ବଢ଼େଇ ସାହିରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବିଗ୍ରହ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

1000 YEARS GANESH PUJA IN CUTTACK
କଟକରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ହଜାର ବର୍ଷର ପୂଜା । ଗଣେଶ ପୂଜା କହିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଉଠେ ସୁନ୍ଦର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ମେଢ଼ । କିନ୍ତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ତଥା ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସ୍ଥିତ ବଢ଼େଇ ସାହିରେ ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ପୀଠ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୀଠ ଅଟେ ।

କଟକରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ..

ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ, ୧୨୧୧ରୁ ୧୨୩୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରାଜପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମା' ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଏ ।

ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବିଗ୍ରହ:

କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା, ଏହା ଜାଣି ପାରି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ରାଣୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ।

1000 YEARS GANESH PUJA IN CUTTACK
କଟକରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

୧୭୦୭ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ପୁଣି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଥୁରିଆ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ, ସେହି ରାଣୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାତି ସମୟରେ ଏକ ଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣି ପଥୁରିଆ ସାହି (ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସି ବଜାର ବଢ଼େଇ ସାହି)ରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆଉ ସେବେ ଠାରୁ ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ।

1000 YEARS GANESH PUJA
କଟକରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦାବି:

ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ବିଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ । ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଉଳମାଳି ପଥରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁବାସ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୀଠ । ଏଠାରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।'

ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ...

ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସରୋଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଠାକୁର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ପୂଜା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଏଠାରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ମନସିକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏଠାରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ଏଠାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ଭୋର ସମୟରୁ ଆଳତୀ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।"

1000 YEARS GANESH PUJA IN CUTTACK
କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସ୍ଥିତ ବଢ଼େଇ ସାହିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର । (ETV Bharat Odisha)


ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସୁବାସ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଲଡ଼ୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ । ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ସାହିରେ ଯୁବକମାନେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ ।"

CUTTACK BADHAI SAHI GANESH TEMPLE
ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀର 401 ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିବେ ବିଘ୍ନରାଜ: ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ଚମକିବ ଗଜାନନଙ୍କ ହୀରା ଚିତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱର; ପ୍ରଶାସନର କଡା ନିୟମକୁ ନାପସନ୍ଦ, ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ କାରିଗର କହିଲେ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

କଟକ
CUTTACK GANESH PUJA
BADHAI SAHI GANESH TEMPLE
GANESH CHATURTHI 2026
1000 YEARS GANESH PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.