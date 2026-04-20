ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼: ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷାକରି ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ଧାତୁ
ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ବାସ ଓ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖି କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ଓ ନାରାୟଣ ସାହୁ ।
Published : April 20, 2026 at 8:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀ ପୁଅ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ଧାତୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ । କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଉଥିବା ଦାନ, ଜପ ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ବା ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଦିନରେ କିଛି କିଣିଲେ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ସୁନା, ରୂପା ଓ ହୀରା ଧାତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ହେଲେ ବେଶୀ ଗ୍ରାହକ ସୁନା ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି ।ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଆଜି ସାରା ଦିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା ।
ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ବାସ ଓ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁନା ଦର ପକେଟକୁ ବାଧିବା ସହ ଖାଲି କରିଦେଉଛି । ଏପରିସ୍ଥଳେ କେହି କେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ବିଧି ମୁତାବକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଳଙ୍କାର କିଣି ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିବେଶ ପାଇଁ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିର ଦିନରେ ସୁନା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । କେହି କେହି ବିବାହରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତାକୁ ଦେଖି କେହି କେହି ସୁନା କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପକେଟକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଘରକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସୁନା ସହ ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଆଜିର ଦିନରେ ସୁନା କିଣାକିଣିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ମାନି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂପ୍ରତି ସୁନା ଦାମ ବହୁତ ବଢୁଛି । ବାହାଘର ଓ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଣିକି ଯାଉଛୁ ।
ସେପଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି । କିଏ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ଅଫର୍ ତ କିଏ ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଭଳି ଅଫର୍ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ବି ହାଲୁକା ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଆଉ ଏହି ଗହଣା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ମିଳୁଥୁବା କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସୁନା ଦୋକାନର ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ।
କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା କିଣିବାର କ୍ରେଜ୍
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ପାଇଁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ପରାମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସୁନା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଯଦିଓ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଦୋକାନ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ସୁନା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆଜି ହିଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ମନସ୍ତ କରି ଦୋକାନ ଆସି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାହକ ତ୍ରିଶାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଧନତେରସ ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁନା କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆଜି ବି ସୁନା ଦୋକାନ ଆସି ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଠି ସେ 10 ଗ୍ରାମର ସୁନା କିଣିଥାନ୍ତି, ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ମାତ୍ର 2 ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଦୀପକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, ଦର ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଥିରେ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣିବା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି । କେବଳ ପରାମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଦୋକାନ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଫର୍ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କିଏ ସୁନା କିଣିବା ଉପରେ ଅଫର ଦେଉଛି ତ, କିଏ ଗଢା ମଜୁରୀ ଉପରେ ଅଫର ଦେଉଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଅଫର ବର୍ଷା ଦେଉଥିବା ସୋରୁମ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିବାହ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାର 800 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଫର ପାଇଁ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମାଉ ଥିବା ସୋରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ମଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ