ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ୩ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ହେଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ
Published : April 30, 2026 at 1:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ପରିସରରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତିନି ପୋଲିସକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡାବୁଗାଁ ଥାନାର ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଏବଂ ଜବାନ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଜାରୀ ଓ ବୁଧିରାମ ମାଝୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
“ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନିଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଥାନା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ” ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ ମାଦକର କହିଛନ୍ତି।
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସକାଳେ ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମେଦନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଂଚଳା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାର (୨୩)ଙ୍କୁ ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୋମବାର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରା ଯାଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଚଦରକୁ କାଟି ସେଥିରେ ଥାନାରେ ଥିବା ପାଇଖାନା ଘର ଭାଣ୍ଟିଲେସନରେ ଝୁଲି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ପଥରମାଡ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାବୁଗାଁ-ଉମରକୋଟ ରାଜପଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି SP ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ ମାଦକର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୁରଣ ଓ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗରୁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
