ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ବୈଠକ; ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, PNBରେ ରହିଲା 39 କୋଟି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ।

JAGANNATHA TEMPLE ADMINISTRATION
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 11:58 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 12:05 AM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇଥିବା ଓବିସିସି ଅଧିକାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏମାର ମଠ ନିକଟରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏମାର ମଠ ନିକଟରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ପୁସ୍ତକ ରଖାଯିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗବେଷକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ସା ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।



ସେବାୟତ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସିବିଏସଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେବାୟତ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ଶିଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।


ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାସେଳୀ ସାହି ଥାନା ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ୩୯ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦିଆଗଲା ଜମା। କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର ୩୬ କୋଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ୩ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ସମୁଦାୟ ୩୯ କୋଟି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଜମା। ଅର୍ଥ ସବ କମିଟିର ଟେଣ୍ଡର ବିଡିଂ ରେ ୭. ୪୦ ସୁଧ ହାରରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି।

  • PNBରେ ରହିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ୩୯ କୋଟି
  • ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ FD ଆକାରରେ ଜମା ରଖାଯାଇଛି
  • କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ୩୬ କୋଟି ଓ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ୩ କୋଟି
  • ବିଡିଂରେ PNB ସର୍ବାଧିକ ୭.୪% ହାରରେ ସୁଧ ଦେବାରୁ ଜମା ରହିଲା

    ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏମାର ମଠ ନିକଟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ରଘୁ ନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରି ସମେତ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ସେବାୟତ ଘରର ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରଣ, ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍, ନକ୍ସା ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।




ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହାର ଡିଜାଇନ୍, ନକ୍ସା ଉପସ୍ଥାପନା ସହ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟ ରେ ସଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ରଘୁ ନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେବାୟତ ଘରର ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ, ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ, ପ୍ରକଲ୍ପ ପାଇଁ ଥିବା ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସଂପର୍କିତ ସିଏସଙ୍କ ୩ୟ ବୈଠକ; ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

